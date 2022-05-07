В Украине обязательными являются прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, свинки.

Однако есть ряд других опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. В Минздраве подробнее рассказали об этих заболеваниях и как от них защититься.

Ротавирусная инфекция

Кишечная инфекция, которая представляет наибольшую опасность для детей до 5 лет. Возбудитель этой инфекции вызывает быстрое обезвоживание.

В Украине зарегистрировано две вакцины от ротавирусной инфекции, которые имеют форму капель. Одна предполагает две дозы в возрасте от 6 до 24 недель. Вторая — три дозы в возрасте от 6 до 32 недель.

Пневмококковая инфекция

Пневмококк вызывает много опасных заболеваний, среди которых пневмония, менингит, бронхит, острый средний отит, сепсис и тому подобное.

В Украине есть две вакцины от пневмококковой инфекции, ими можно прививать ребенка после 6 недели жизни. Вакцинироваться также стоит и взрослым в возрасте более 60 лет.

Схемы вакцинации (3+1 или 2+1, двукратное или однократное введение) в зависимости от возраста, в котором был начат курс прививок, и рекомендаций производителя.

Менингококковая инфекция

К заболеваниям, возникающим из-за менингококков, относится менингит, менингоэнцефалит и тому подобное. Сейчас существует 14 подвидов менингококков, шесть из которых (А, В, С, W-135, X и Y) чаще всего влекут за собой как отдельные острые случаи заболевания, так и эпидемии.

Защититься в Украине можно от четырех серотипов (А, В, С, W-135). Для этого существуют две вакцины: одна из которых разрешена к использованию от 6 недель жизни, другая — от 9 месяцев до 55 лет.

Ветряная оспа

Ветрянка — высокозаразное инфекционное заболевание, опасное осложнениями, при которых поражается нервная система, развиваются воспалительные процессы. Ветряная оспа может иметь серьезные для детей и взрослых, особенно опасна для беременных.

Вакцинация от ветряной оспы разрешена детям с 9-месячного возраста. Прививки могут получить и взрослые, которые не болели ветрянкой. Курс прививок состоит из двух доз с оптимальным интервалом в 6 недель.

Гепатит А

Это воспалительное инфекционное заболевание пищевого происхождения. В отдельных случаях гепатит А вызывает поражения печени, почек, поджелудочной железы, боли в суставах и даже смерть.

В Украине зарегистрированы две вакцины от гепатита, которые разрешены к использованию детям в возрасте от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из вакцин — комбинированная, она защищает сразу от двух штаммов вируса гепатита: А и В.

Вирус папилломы человека

ВПЧ передается половым путем, может распространяться и бытовым, а также от матери к ребенку. Прививка от ВПЧ защищает девушек от развития рака шейки матки, а девушек и юношей — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса.

В Украине зарегистрированы две вакцины для прививок против ВПЧ. Вакцину вводят как до, так и после начала половой жизни, а курс иммунизации может состоять из двух или трех прививок.

Грипп

Во время тяжелого течения гриппа может вызывать опасные осложнения — заболевания сердца, почек и др. Самое действенное средство для профилактики гриппа — ежегодная вакцинация.

Вакцинироваться желательно до начала циркуляции вирусов гриппа (в сентябре-октябре), чтобы сформировалось достаточное количество защитных антител, для чего нужно две недели. Однако прививку можно делать и позже.

В Минздраве отмечают, что прививки от них являются рекомендованными, сделать их можно за свой счет.