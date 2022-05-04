На закупівлю лікарських засобів та обладнання Кабінет міністрів України виділив ще 500 млн грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Підтримка наших громадян залишається пріоритетним завданням. З перших тижнів війни ми запустили й активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів, — зазначив очільник уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів України також ухвалив рішення, яке дозволить і надалі фінансувати ці програми. Загалом місцевим бюджетам уряд перерахує 7,5 млрд грн.

– Ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо та будемо продовжувати реалізовувати, — наголосив прем’єр-міністр.

Щоб забезпечити мешканців Миколєва питною водою, уряд спрямував 56 млн грн для Миколаївводоканалу, щоби почати буріння артезіанських свердловин біля міста.

Денис Шмигаль підкреслив, що в Україні триває оперативне відновлення звільнених територій. Урядом уже виділено 1,4 млрд грн Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Житомирській областям. Це гроші для відновлення світла, води, газу, будівництва тимчасових мостів, розчищення доріг та на інші першочергові заходи.