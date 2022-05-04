На закупку лекарственных средств и оборудования Кабинет министров Украины выделил еще 500 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Поддержка наших граждан остается приоритетной задачей. С первых недель войны мы запустили и активно внедряем программу бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов. Уже раздали сотни тысяч таких наборов, — отметил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, Кабинет министров Украины также принял решение, которое позволит и дальше финансировать эти программы. В целом местным бюджетам правительство перечислит 7,5 млрд грн.

– Эти программы обеспечат миллионы наших граждан необходимыми продуктами, лекарствами, гигиеническими средствами. Это важные вещи, которые мы реализуем и продолжим реализовывать, — подчеркнул премьер-министр.

Чтобы обеспечить жителей Николая питьевой водой, правительство направило 56 млн грн для Николаевводоканала, чтобы начать бурение артезианских скважин возле города.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине идет оперативное восстановление освобожденных территорий. Правительством уже выделено 1,4 млрд грн Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Житомирской областям. Это деньги для восстановления света, воды, газа, строительства временных мостов, расчистки дорог и других первоочередных мер.