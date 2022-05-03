Украина получила еще одну партию гуманитарной помощи от международных партнеров, сообщает Минздрав.

Медицинское оборудование в Украину направила Американская корпорация GE Healthcare, а именно:

50 аппаратов для ультразвуковой диагностики;

100 мониторов пациента;

25 аппаратов для искусственной вентиляции легких;

5 мобильных рентгеновских аппаратов.

Оборудование предназначено для больниц во фронтовых и прифронтовых регионах Киева. Оно уже доставлено на места.

За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4 485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5 963 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Наши врачи постоянно спасают жизнь и здоровье тысяч украинцев, пострадавших от войны. В свою очередь мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью.

По словам министра, украинских врачей поддерживает едва ли не весь цивилизованный мир. Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран.

Кроме того, многочисленные медикаменты, расходные материалы и оборудование поступают от международных и благотворительных организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Врачи без границ и многих других.