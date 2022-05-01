За час повномасштабних воєнних дій в Україну надійшло 4 485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 963 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– 66 днів наші лікарі невпинно рятують життя і здоров’я тисяч українців, які постраждали від війни. У свою чергу світова спільнота підтримує нашу медичну систему гуманітарною допомогою, – зазначив міністр.

За його словами, українських лікарів підтримує чи не весь цивілізований світ. Щодня наші склади поповнюються новими гуманітарними вантажами від дружніх країн.

Серед них: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія та багато інших.

Крім того, численні медикаменти, витратні матеріали та обладнання надходять від міжнародних та благодійних організацій, таких як ВООЗ, ЮНІСЕФ, Лікарі без кордонів і багатьох інших.

Українські медзаклади активно підтримує український та міжнародний бізнес. За два місяці війни гуманітарні вантажі надійшли від компаній: Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Abbot, Amarox, Nestle, Medtronic, GE, Emergent biosolutions, Sanofi, Егіс, Київгаз, Stada, Фармак, Galexis, Stada, Novartis, AstraZeneca, Solve Care, Circle Health Group, Teladoc Health in California, Zarys, ДReddy’s, Серв’є Україна, EQL Pharma, MBI Pharma, Iromed, Crown Agents, SOL-Millennium, Roche Ukraine, Кернел, Aspen, Bremer Lloyd Holding, Діалог Діагностікс, Бевар Україна, Вітан, Амлак Стерілокс Україна, Дарниця та інших.

Свій внесок у забезпечення української системи охорони здоров’я зробили також європейські клініки Ernst von Bergman, Schleswig-Holstein, Vetspec-Centrum Zdrowia Małych Zwierząt і University Hospital Basel and University of Zurich.

Медична гуманітарна допомога вже розподілена для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.

Міністр висловив подяку, всім, хто зробив свій внесок у підтримку закладів охорони здоров’я. Кожен такий вантаж допомагає українським медикам рятувати найцінніше – життя українців.

Джерело: Віктор Ляшко