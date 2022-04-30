Україна отримала 150 тис. доз вакцини проти гепатиту В від ЮНІСЕФ

Україна отримала партію з 150 тис. доз вакцини проти гепатиту B. Її вже почали розподіляти по регіонах.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine доставив в Україну 150 тис. доз вакцини проти гепатиту В. Зараз їх розподіляють серед областей. Передусім вакцину доправляють до пологових будинків, – зазначили у МОЗ.

Вакцина проти гепатиту В – перша, яку отримує дитина. Її роблять упродовж 24 годин після народження. Це щеплення є вкрай важливим, адже малюки до одного року найбільш вразливі до гепатиту В – у цьому віці він у 90% випадків переходить у невиліковну хронічну хворобу.

Крім того, МОЗ продовжує безупинно опікуватися забезпеченням регіональних закладів охорони здоров’я усіма необхідними медичними виробами та препаратами.

Попри труднощі, які виникають через війну, за два місяці успішно поставлено товарів на суму 371 млн грн за укладеними контрактами. Також були забезпечені централізовані закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на суму 80 млн грн.

Нещодавно у світі зафіксували спалах загадкового захворювання печінки. Відомо, що діти переносять хворобу у важкій формі. Детальніше про гепатит – читайте на Фактах ICTV.