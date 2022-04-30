Украина получила 150 тыс. доз вакцины против гепатита В от ЮНИСЕФ

Украина получила партию из 150 тыс. доз вакцины против гепатита B. Ее уже начали распределять по регионам.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— Детский фонд ООН UNICEF Ukraine доставил в Украину 150 тыс. доз вакцины против гепатита В. Сейчас их распределяют среди областей. Прежде всего вакцину доставляют в родильные дома, — отметили в Минздраве.

Вакцина против гепатита В — первая, которую получает ребенок. Ее делают в течение 24 часов после рождения. Эта прививка является крайне важной, ведь малыши до одного года наиболее уязвимы к гепатиту В – в этом возрасте он в 90% случаев переходит в неизлечимую хроническую болезнь.

Кроме того, Минздрав продолжает непрерывно заниматься обеспечением региональных учреждений здравоохранения всеми необходимыми медицинскими изделиями и препаратами.

Несмотря на трудности, которые возникают из-за войны, за два месяца успешно поставлено товаров на сумму 371 млн грн по заключенным контрактам. Также были обеспечены централизованные закупки лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 80 млн грн.

Недавно в мире зафиксировали вспышку загадочного заболевания печени. Известно, что дети переносят болезнь в тяжелой форме. Подробнее о гепатите — читайте на Фактах ICTV.