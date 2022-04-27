Загадочное заболевание печени, от которого заразились дети в более чем 10 странах по всему миру, достигло Азии. Так, случай был зарегистрирован в Японии.

21 апреля местные власти зарегистрировали в Японии случай острого гепатита или воспаления печени неизвестного происхождения у ребенка. Министерство здравоохранения сообщило 25 апреля, что пациенту не делали пересадку печени.

Канадское агентство общественного здравоохранения 26 апреля также заявило, что расследует сообщения о тяжелом остром гепатите неизвестного происхождения у маленьких детей.

По всему миру было зарегистрировано 190 загадочных случаев острого гепатита у детей, причем 140 из них произошли в Европе, в основном в Великобритании (110 случаев). Другие случаи были обнаружены в Израиле и США. Из-за этого 17 детям потребовалась пересадка печени.

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в связи со вспышкой погиб уже один ребенок. Агентство здравоохранения ООН отметили, что случаи заболевания были зарегистрированы у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Гепатит обычно вызывают несколько заразных вирусов гепатита, однако их не зафиксировали у детей, которые заболели. У них возникла диарея, боль в животе и желтуха.

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании предполагают, что острый гепатит мог возникнуть из-за отсутствия контакта с распространенным аденовирусом, который обычно вызывает расстройства желудка и простуду. Во время пандемии коронавируса это привело к более тяжелым заболеваниям среди детей. Из 53 случаев, проверенных в стране, у 40 (75%) обнаружили признаки аденовирусной инфекции.

Гепатит — это воспаление печени, которое может привести к ряду проблем со здоровьем, например, раку и печеночной недостаточности. Печень играет большую роль в нашем организме, поскольку она выводит токсины из крови, участвует в обмене веществ и регулирует свертываемость крови.

Самой распространенной причиной возникновения гепатита являются вирусы. Ключевыми штаммами вирусами гепатита являются А, В, С, D и Е, они различаются по способу передачи, симптомами, географическим распространением.

Также гепатит могут вызвать алкоголь, некоторые лекарства, нарушения иммунной системы.

Иногда гепатит не имеет известной причины, что и наблюдается у детей, о которых сообщало ВОЗ. Однако такие тяжелые случаи, приводящие к печеночной недостаточности, особенно редки. Поэтому, когда клиницисты в Великобритании увидели рост заболеваемости без причины, они забеспокоились.