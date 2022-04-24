Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 21 апреля в 11 европейских странах и одной стране американского региона зафиксированы 169 случаев заражения острым гепатитом неизвестного происхождения у детей. Уже подтвержден один летальный исход из-за этой патологии.

Сообщается, что случаи заражения обнаружили в Северной Ирландии (114), Испании (13), Израиле (12), США (9), Дании (6), Ирландии (5), Нидерландах (4), Италии (4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1), Бельгии (1).

По данным организации, ни в одном из этих случаев вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не были обнаружены. Неизвестную инфекцию обнаруживают у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентам понадобилась трансплантация печени.

Синдром нового заболевания — острый гепатит (воспаление печени) с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов. Во многих случаях присутствовали желудочно-кишечные симптомы, в частности, боль в животе, а также диарея, рвота, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита.

В большинстве случаев у пациентов не было температуры и лихорадки, однако по меньшей мере в 74 случаях был обнаружен аденовирус.

Расследования гепатита неизвестного происхождения продолжаются. Фиксируются истории клинических заболеваний и заражения, проводятся токсикологические тесты и дополнительные вирусологические и микробиологические тесты.

ВОЗ обещает оказать поддержку странам в текущих расследованиях и собирать информацию от государств, сообщающих о случаях.

Источник: ВОЗ