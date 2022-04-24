Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 21 квітня в 11 європейських країнах і одній країні американського регіону зафіксовані 169 випадків зараження гострим гепатитом невідомого походження у дітей. Вже підтверджено один летальний результат через цю патологію.

Повідомляється, що випадки зараження виявили в Північній Ірландії (114), Іспанії (13), Ізраїлі (12), США (9), Данії (6), Ірландії (5), Нідерландах (4), Італії (4), Норвегії (2), Франції (2), Румунії (1), Бельгії (1).

За даними організації, ні в одному з цих випадків віруси гепатиту типу A, B, C, E і D не були виявлені. Невідому інфекцію виявляють у дітей віком від 1 місяця до 16 років. Приблизно 10% пацієнтам знадобилася трансплантація печінки.

Синдром нового захворювання – гострий гепатит (запалення печінки) з помітно підвищеним рівнем печінкових ферментів. У багатьох випадках були присутні шлунково-кишкові симптоми, зокрема, біль в животі, а також діарея, блювання, що передують розвитку важкого гострого гепатиту.

У більшості випадків у пацієнтів не було температури та лихоманки, проте щонайменше в 74 випадках був виявлений аденовірус.

Розслідування гепатиту невідомого походження тривають. Фіксуються історії клінічних захворювань і зараження, проводяться токсикологічні тести і додаткові вірусологічні та мікробіологічні тести.

ВООЗ обіцяє надати підтримку країнам в поточних розслідуваннях і збирати інформацію від держав, що повідомляють про випадки.

Джерело: ВООЗ