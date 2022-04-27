Загадкове захворювання печінки, від якого заразилися діти у більш ніж 10 країнах по всьому світу, досягло Азії. Так, випадок був зареєстрований в Японії.

21 квітня місцева влада зареєструвала в Японії випадок гострого гепатиту або запалення печінки невідомого походження у дитини. Міністерство охорони здоров’я повідомило 25 квітня, що пацієнту не робили пересадку печінки.

Канадське агентство громадської охорони здоров’я 26 квітня також заявило, що розслідує повідомлення про важкий гострий гепатит невідомого походження у маленьких дітей.

У всьому світу було зареєстровано 190 загадкових випадків гострого гепатиту у дітей, причому 140 з них відбулися в Європі, в основному у Великій Британії (110 випадків). Інші випадки були виявлені в Ізраїлі та США. Через це 17 дітям потрібна була пересадка печінки.

Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що у зв’язку зі спалахом загинула вже одна дитина. Агентство охорони здоров’я ООН зазначили, що випадки захворювання були зареєстровані у дітей у віці від одного місяця до 16 років.

Гепатит зазвичай викликають декілька заразних вірусів гепатиту, однак їх не зафіксували у дітей, які захворіли. У них виникла діарея, біль у животі та жовтяниця.

Агентство безпеки охорони здоров’я Великої Британії припускають, що гострий гепатит міг виникнути через відсутність контакту з поширеним аденовірусом, який зазвичай викликає розлади шлунка і застуду. Під час пандемії коронавірусу це призвело до важчих захворювань серед дітей. З 53 випадків, перевірених у країні, у 40 (75%) виявили ознаки аденовірусної інфекції.

Гепатит – це запалення печінки, яке може привести до низки проблем зі здоров’ям, наприклад, раку і печінкової недостатності. Печінка грає велику роль у нашому організмі, оскільки вона виводить токсини з крові, бере участь в обміні речовин і регулює згортання крові.

Найпоширенішою причиною виникнення гепатиту є віруси. Ключовими штамами вірусами гепатиту є А, В, С, D і Е, вони розрізняються за способом передачі, симптомами, географічним поширенням.

Також гепатит можуть викликати алкоголь, деякі ліки, порушення імунної системи.

Іноді гепатит не має відомої причини, що і спостерігається у дітей, про які повідомляло ВООЗ. Однак такі важкі випадки, що призводять до печінкової недостатності, особливо рідкісні. Тому, коли клініцисти Великої Британії побачили зростання захворюваності без причини, вони занепокоїлися.