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Загадковий вид гепатиту у дітей вже поширюється на Азію і Канаду

27 Квітня 2022, 17:13
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
гепатит
Джерело: Depositphotos

Загадкове захворювання печінки, від якого заразилися діти у більш ніж 10 країнах по всьому світу, досягло Азії. Так, випадок був зареєстрований в Японії.

21 квітня місцева влада зареєструвала в Японії випадок гострого гепатиту або запалення печінки невідомого походження у дитини. Міністерство охорони здоров’я повідомило 25 квітня, що пацієнту не робили пересадку печінки.

Канадське агентство громадської охорони здоров’я 26 квітня також заявило, що розслідує повідомлення про важкий гострий гепатит невідомого походження у маленьких дітей.

У всьому світу було зареєстровано 190 загадкових випадків гострого гепатиту у дітей, причому 140 з них відбулися в Європі, в основному у Великій Британії (110 випадків). Інші випадки були виявлені в Ізраїлі та США. Через це 17 дітям потрібна була пересадка печінки.

Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що у зв’язку зі спалахом загинула вже одна дитина. Агентство охорони здоров’я ООН зазначили, що випадки захворювання були зареєстровані у дітей у віці від одного місяця до 16 років.

Гепатит зазвичай викликають декілька заразних вірусів гепатиту, однак їх не зафіксували у дітей, які захворіли. У них виникла діарея, біль у животі та жовтяниця.

Агентство безпеки охорони здоров’я Великої Британії припускають, що гострий гепатит міг виникнути через відсутність контакту з поширеним аденовірусом, який зазвичай викликає розлади шлунка і застуду. Під час пандемії коронавірусу це призвело до важчих захворювань серед дітей. З 53 випадків, перевірених у країні, у 40 (75%) виявили ознаки аденовірусної інфекції.

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Гепатит – це запалення печінки, яке може привести до низки проблем зі здоров’ям, наприклад, раку і печінкової недостатності. Печінка грає велику роль у нашому організмі, оскільки вона виводить токсини з крові, бере участь в обміні речовин і регулює згортання крові.

Найпоширенішою причиною виникнення гепатиту є віруси. Ключовими штамами вірусами гепатиту є А, В, С, D і Е, вони розрізняються за способом передачі, симптомами, географічним поширенням.

Також гепатит можуть викликати алкоголь, деякі ліки, порушення імунної системи.

Іноді гепатит не має відомої причини, що і спостерігається у дітей, про які повідомляло ВООЗ. Однак такі важкі випадки, що призводять до печінкової недостатності, особливо рідкісні. Тому, коли клініцисти Великої Британії побачили зростання захворюваності без причини, вони занепокоїлися.

Джерело
The Guardian
Теги
Азія, Велика Британія, Гепатит, Японія
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