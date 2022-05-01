За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4 485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5 963 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— 66 дней наши врачи неустанно спасают жизнь и здоровье тысяч украинцев, пострадавших от войны. В свою очередь, мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью, — отметил министр.

По его словам, украинских врачей поддерживает едва ли не весь цивилизованный мир. Ежедневно наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран.

Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия и много других.

Кроме того, многочисленные медикаменты, расходные материалы и оборудование поступаюь от международных и благотворительных организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Врачи без границ и многих других.

Украинские медучреждения активно поддерживает украинский и международный бизнес. За два месяца войны гуманитарные грузы поступили от компаний: Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Abbot, Amarox, Nestle, Medtronic, GE, Emergent biosolutions, Sanofi, Эгис, Биофарма, Stada, Фармак, Galexis, Stada, Novartis, AstraZeneca, Solve Care, Circle Health Group, Teladoc Health in California, Zarys, ДReddy’s, Сервье Украина, EQL Pharma, MBI Pharma, Iromed, Crown Agents, SOL-Millennium, Roche Ukraine, Кернел, Aspen, Bremer Lloyd Holding, Диалог Диагностикс, Бевар Украина, Витан, Амлак Стерілокс Украина, Дарница и других.

Свой вклад в обеспечение украинской системы здравоохранения сделали также европейские клиники Ernst von Bergman, Schleswig-Holstein, Vetspec — Centrum Zdrowia Małych Zwierząt и University Hospital Basel and University of Zurich.

Медицинская гуманитарная помощь уже распределена для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц.

Министр выразил благодарность, всем, кто сделал свой вклад в поддержку учреждений здравоохранения. Каждый такой помогает украинским медикам спасать самое ценное — жизнь украинцев.

Источник: Виктор Ляшко