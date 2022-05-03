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Гуманітарна допомога Україні: лікарні вже отримали нову партію медичного обладнання

3 Травня 2022, 17:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Україна отримала ще одну партію гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів, повідомляє МОЗ.

Медичне обладнання до України надіслала Американська корпорація GE Healthcare, а саме:

  • 50 апаратів для ультразвукової діагностики;
  • 100 моніторів пацієнта;
  • 25 апаратів для штучної вентиляції легень;
  • 5 мобільних рентгенівських апаратів.

Обладнання призначене для лікарень у фронтових і прифронтових регіонах та Києва. Воно вже доставлене до місця.

За час повномасштабних воєнних дій в Україну надійшло 4 485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 963 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наші лікарі невпинно рятують життя і здоров’я тисяч українців, які постраждали від війни. Зі свого боку світова спільнота підтримує нашу медичну систему гуманітарною допомогою.

За словами міністра, українських лікарів підтримує чи не увесь цивілізований світ. Щодня наші склади поповнюються новими гуманітарними вантажами від дружніх країн.

Крім того, численні медикаменти, витратні матеріали та обладнання надходять від міжнародних та благодійних організацій, таких як ВООЗ, ЮНІСЕФ, Лікарі без кордонів і багатьох інших.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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