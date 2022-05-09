Українські заклади охорони здоров’я мають достатній запас альбуміну, білка, який виробляється з плазми крові, і потрібен для виконання транспортних функцій крові.

Про це пресслужба відомства повідомила на офіційному сайті.

– З початку війни потреба в компонентах крові зросла. Зокрема, мова йде і про альбумін. Водночас завдяки злагодженій роботі партнерів з координації МОЗ критичних ситуацій щодо потреби в компонентах крові вдалося уникнути.

Важливу роль у забезпеченні закладів охорони здоров’я також як і раніше відіграють національні виробники, які на постійній основі забезпечують лікарні альбуміном.

Таким чином, завдяки ефективній координації роботи Служба крові у воєнний час досі не потребувала звернень до колег за кордоном щодо надання готових компонентів крові.

Разом з тим, Україна вдячна за допомогу, яку надають міжнародні партнери. Їхні поставки також допомагають рятувати життя українців, які потребують компонентів крові, підкреслюється в повідомленні.