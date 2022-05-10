Країна-терорист звернулася до Всесвітньої організації охорони здоров’я з запереченням своєї провини в смертях і розстрілах українців. Вони продовжують стверджувати, що ми самі себе вбиваємо і знищуємо свої лікарні.

– Але ми звикли до їхніх маніпуляцій і будемо говорити правду всьому світу, – заявив з цього приводу міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що вже зараз виступає на спеціальній сесії Європейського регіонального Комітету ВООЗ, щоб в черговий раз закликати:

припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ;

обмежити вплив країни-агресора на ухвалення рішень і навіть участь у голосуванні;

офіційно перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви в справжній центр, навколо якого зараз об’єдналися країни Східної Європи, в Київ.

Країна, у якої руки по лікоть в крові не може ухвалювати рішення у сфері охорони здоров’я, закликав міністр.

Фото: МОЗ