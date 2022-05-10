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Найчастіше питання до МОЗ: як знайти необхідні ліки під час війни

10 Травня 2022, 17:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України продовжує відповідати на найпоширеніші питання, з якими звертаються українці до контакт-центру.

Одне з них: як знайти необхідні ліки під час війни.

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МОЗ повідомляє, що перевірити інформацію про наявність лікарських препаратів у вашому регіоні/місті/населеному пункті можна за допомогою онлайн-платформ. Наприклад, це платформи: tabletki та geoapteka.

На сайтах, зокрема, можна дізнатися, як про наявність в аптеках необхідних лікарських препаратів, так і про те, де працюють найближчі аптечні установи.

Також нагадуємо номер контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, гаряча лінія, Ліки, МОЗ України
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