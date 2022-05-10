Про нові медичні послуги, які з’явилися на українському онлайн-сервісі Helsi, одному з українських ЗМІ розповів СЕО-фахівець компанії Євген Донець.

Так, за його словами, з початку війни в Україні було запущено низку критично важливих для такого часу послуг: онлайн-консультацій лікарів, пошук донорів крові, бронювання та замовлення ліків.

Онлайн-консультації з лікарями

– Оновлені онлайн-консультації з лікарями в Helsi досить швидко почали набирати обертів, адже це можливість зв’язатися з лікарем з будь-якої точки світу, – каже Євген.

Він зазначає, що всі онлайн-консультації є безкоштовними, навіть якщо мова йде про приватних лікарів.

За перший місяць було заплановано понад 17 тис. онлайн-прийомів, а понад 3 тис. українських лікарів мали доступ до телемедичних консультацій. За березень найбільше онлайн-прийомів провели лікарі Харкова, Києва, Львова та областей.

Донорство крові

В середині березня була запущена ще одна важлива ініціатива – донорство крові. Вона спрямована на швидку допомогу в пошуку донорів центрам крові.

Пацієнт заповнює спеціальну анкету на helsi.me. Як тільки в його області з’являється потреба в донорах, він отримує пуш-оповіщення з контактами центрів крові, з якими можна буде координувати візит.

Дані про групу і резус-фактор пацієнта надійно зберігаються в системі, обробляються алгоритмом і недоступні медпрацівникам. Це безпечно для центрів крові, адже подати заявку можуть виключно перевірені користувачі Helsi, які підключені до eHealth.

Перші пуш-повідомлення про потреби в крові отримали потенційні донори міст Львова та Запоріжжя.

Замовлення та бронювання ліків

У перші дні війни в аптеках було дуже важко знайти конкретні ліки, адже не всі сервіси працювали справно. Але з плином часу як аптеки, так і сервіси замовлення ліків виправили ситуацію.

Так, в Helsi швидко відновили бронювання ліків через сервіс Ліки онлайн. У додатку можна було знайти ліки на карті, забронювати їх, потім з пацієнтом зв’язувалася аптека і підтверджувала замовлення або переадресовувала в інші точки. Зрозуміло, з урахуванням комендантської години.

Джерело: AIN