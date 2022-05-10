О новых медицинских услугах, которые появились на украинском онлайн-сервисе Helsi одному из украинских СМИ рассказал СЕО-специалист компании Евгений Донец.

Так, по его словам, с начала войны в Украине был запущен ряд критически важных для такого времени услуг: онлайн-консультаций врачей, поиск доноров крови, бронирование и заказ лекарств.

Онлайн-консультации с врачами

— Обновленные онлайн-консультации с врачами в Helsi достаточно быстро начали набирать обороты, ведь то возможность связаться с врачом из любой точки мира, — говорит Евгений.

Он отмечает, что все онлайн-консультации являются бесплатными, даже если речь идет о частных врачах.

За первый месяц было запланировано более 17 тыс. онлайн-приемов, а более 3 тыс. украинских врачей имели доступ к телемедицинским консультациям. За март больше всего онлайн-приемов провели врачи Харькова, Киева, Львова и областей.

Донорство крови

В середине марта была запущена еще одна важная инициатива — донорство крови. Она направлена на скорую помощь в поиске доноров центрам крови.

Пациент заполняет специальную анкету на helsi.me. Как только в его области появляется потребность в донорах, он получает пуш-оповещения с контактами центров крови, с которыми можно будет координировать визит.

Данные о группе и резус-факторе пациента надежно хранятся в системе, обрабатываются алгоритмом и недоступны медработникам. Это безопасно для центров крови, ведь подать заявку могут исключительно проверенные пользователи Helsi, которые подключены к eHealth.

Первые пуш-сообщения о потребностях в крови получили потенциальные доноры городов Львова и Запорожья.

Заказ и бронирование лекарств

В первые дни войны в аптеках было очень трудно найти конкретные лекарства, ведь не все сервисы работали исправно. Но с течением времени как аптеки, так и сервисы заказа лекарств исправили ситуацию.

Так, в Helsi быстро восстановили бронирование лекарств через сервис Лекарства онлайн. В приложении можно было найти лекарства на карте, забронировать их, затем с пациентом связывалась аптека и подтверждала заказ или переадресовывала в другие точки. Разумеется, с учетом комендантского часа.

Источник: AIN