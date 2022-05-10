Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 200 нападів на медичні установи в Україні з початку повномасштабної агресії російської армії. Про це сьогодні, 10 травня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, в ході дводенного візиту в Україну він був глибоко вражений тим, що довелося побачити і почути.

– Атаки на медичні установи повинні припинитися. Крім того, є ліки, які не може доставити ВООЗ, і яких Україна потребує більше, ніж будь-де. Ці ліки – мир. Тому ми закликаємо Росію зупинити цю війну, – зазначив голова ВООЗ.

За словами Тедроса, він обговорив ситуацію у сфері охорони здоров’я в країні з українською владою і дав обіцянку, що ВООЗ продовжить підтримувати систему охорони здоров’я України.

Голова ВООЗ також зазначив, що, незважаючи на розруху, він також бачив надзвичайну стійкість в Україні, коли люди намагаються відновити своє життя.

– Моє перебування тут дуже вплинуло на мене особисто, – зізнався він.

І додав, що, як людина, яка виросла в зоні бойових дій, дуже добре розуміє, що відчуває народ України.

– Я знаю наслідки, я знаю спустошення війни не з чуток, і мені було дуже, дуже сумно від того, що Росія вторглася в Україну, – підкреслив Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нагадаємо, що, як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, з початку війни в результаті ворожих обстрілів загинули 10 лікарів, пошкоджені близько 500 лікарень, 40 з них зруйновані повністю.