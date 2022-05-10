Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 200 нападений на медицинские учреждения в Украине с начала полномасштабной агрессии российской армии. Об этом сегодня, 10 мая, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в ходе двухдневного визита в Украину он был глубоко поражен тем, что довелось увидеть и услышать.

— Атаки на медицинские учреждения должны прекратиться. Кроме того, есть лекарство, которое не может доставить ВОЗ, и в котором Украина нуждается больше, чем что-либо другой. Это лекарство – мир. Поэтому мы призываем Россию остановить эту войну, — отметил глава ВОЗ.

По словам Тедроса, он обсудил ситуацию в сфере здравоохранения в стране с украинскими властями и дал обещание, что ВОЗ продолжит поддерживать систему здравоохранения Украины.

Глава ВОЗ также отметил, что, несмотря на разруху, он также видел чрезвычайную стойкость в Украине, когда люди пытаются восстановить свою жизнь.

— Мое пребывание здесь очень повлияло на меня лично, — признался он.

И добавил, что, как человек, выросший в зоне боевых действий, слишком хорошо понимает, что чувствует народ Украины.

— Я знаю последствия, я знаю опустошение войны не понаслышке, и мне было очень, очень грустно от того, что Россия вторглась в Украину, — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, что, как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, с начала войны в результате вражеских обстрелов погибли 10 врачей, повреждены около 500 больниц, 40 из них разрушены полностью.