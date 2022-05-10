Медики Першого медичного об’єднання Львова із задоволенням констатують, що 9-річна Софійка, яка отримала важке осколкове поранення в голову, впевнено йде на поправку.

Про це співробітники 1 МО Львова написали на своїй сторінці в Facebook.

– 4 квітня вибухи касетних бомб застали Ніну з Софійкою на вулиці серед житлового кварталу Миколаєва. Два дні дівчинка пролежала в комі. Весь час мати молила Бога, щоб дочка вижила і не втратила спогадів про неї. І не могла стримати сліз, коли Софійка, прийшовши до тями, скрикнула: “Мамочка!”.

Повідомляється, що осколок від касетного снаряда пройшов більше 11 см крізь мозок дитини від лобової області до потилиці. А вже через місяць після отриманої травми дівчинка заново вчиться робити перші кроки і починає розмовляти.

Нейрохірурги лікарні Св. Миколая 1 МО Львова прибрали осколок з мозку і закрили місце проникнення титановою пластиною.

Сьогодні дитина відчуває себе значно краще, потроху повертається до життя, малює, бавиться з іграшками. І навіть поділилася своєю мрією: познайомитися із львівським тік-токером @macoudi, бо є його пристрасною прихильницею.

Співробітники 1 МО Львова спробували знайти контакти тік-токера через своїх знайомих, але поки безуспішно.

Можливо, хтось із наших читачів може допомогти в цьому? Така зустріч точно додасть Софійці і сил для остаточного одужання, і впевненості в завтрашньому дні.

Джерело: 1 МО Львова

Фото: 1 МО Львова