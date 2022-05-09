Медики Першого медичного об’єднання Львова повернули до повноцінного життя 8-річного Святослава після того, як дитина перенесла інсульт.

Про це співробітники 1 МО Львова розповіли на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні Святославчик бігає коридорами лікарні, хоча ще два місяці тому він переніс інсульт. Вранці хлопчик прокинувся знерухомленим. Погляд був скляним. Чотири дні дитя повело в реанімації, потім – довге лікування.

Зараз Святослав прийшов на плановий огляд. Він знову багато розповідає про свої захоплення. Хлопчик навіть повернувся до навчання. За підтримки сім’ї він здобув перемогу над страшною недугою.

Медики відзначають, що інсульти серед дітей не рідкість і можуть траплятися навіть у немовлят.

У такий момент надважливо вчасно надати допомогу, щоб мінімізувати наслідки для здоров’я дитини.

Як розпізнати інсульт:

втрата рівноваги;

раптове погіршення зору в одному або обох очах;

плутанина з вимовою і розумінням слів;

сильний головний біль;

неможливість рухати кінцівками.

Часті головні болі, запаморочення, оніміння кінцівок. Якщо ви помітили схожі симптоми у дитини, обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря. Він направити вас до фахівців необхідного профілю.

Джерело: 1 МО Львова

Фото: 1 МО Львова