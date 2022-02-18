У Дитячій лікарні Першого територіального медоб’єднання Львова на лікуванні перебуває 8-річний школяр, у якого стався крововилив у мозок.

Привезли хлопчика до лікарні швидкою 13 лютого. Він не розмовляв, постійно блював і не міг рухати ані руками, ані ногами.

– У неділю близько 9 години ранку хлопчика до нас доставили швидкою, – розповів дитячий нейрохірург Дитячої лікарні Першого медоб’єднання Львова Тарас Микитин. – У нього була судомна готовність, відсутність мови і багаторазове блювання. Дитину госпіталізували у реанімацію, зробили МРТ і діагностували внутрішньомозковий крововилив у лобній частині справа. Тож медики ухвалили рішення про консервативну терапію, оскільки ми не знали причини цієї проблеми.

Батьки заперечували будь-яку травму, яка могла б спричинити таке. Тому лікарі припустили, що це спонтанний внутрішньомозковий крововилив, або, як кажуть – інсульт. Через чотири дні контрольна МРТ виявила аномальну судину, через яку і стався крововилив. Лікарі вважають, що аномалія може бути вродженою.

Батьки хлопчика розповіли, що Святослав ріс звичайною, здоровою дитиною, і вони навіть не могли подумати, що у нього така серйозна проблема.

– Він завжди був дуже активним і рухливим. Ввечері в суботу ще бавився, потім ліг спати, – розповідає мама хлопчика Світлана Федірко. – А вранці, коли прокинулися, почули, що він подає якісь незвичні звуки, ніби хникає. Чоловік повернув його на бік і Святослав почав блювати жовчю. Стояти не міг, погляд скляний такий у нього був, він нас не впізнавав і не міг говорити.

Батьки думали, що хлопчик отруївся, але потім викликали швидку. За симптомами лікарі, очевидно, зрозуміли, що це інсульт, бо сказали негайно збиратися. У нього був низький рівень кисню в крові. Його відразу ж поклали в реанімацію.

Мати хлопчика Світлана сказала, що вже після перших крапельниць йому стало краще. Ввечері того ж дня хлопчик вже отямився і сказав перше слово: “Так”. Зараз змога говорити частково відновилася, але слова він ще плутає і великі фрази не вимовляє.

– Розуміючи, що інсульт – хвороба дорослих, а тут – дитина, паралельно ми консультувалися з лікарями з Італії. Вони сказали, що якщо крововилив стається уві сні, то, швидше за все, це вроджена аномалія. Але до цього він ніколи не скаржився, що болить голова, не втрачав свідомість, блювоти не було без причини. Тож про вроджену аномалію судин у сина я почула тут вперше. Що це таке, ще сама не до кінця знаю. Але зараз стан його стабілізувався, – додала Світлана.

В реанімації Святослав перебував чотири дні. Наразі він уже в звичайній палаті. У хлопчика болить голова, тримається температура, а попереду чекає тривале лікування, зокрема, операція.