Львівські хірурги провели складну операцію з видалення величезної пухлини 13-річній пацієнтці. Вони кажуть, що батьки дитини, на щастя, вчасно забили тривогу.

Перші ознаки пухлини стали проявлятися у 13-річної Софії з Червоноградського району Львівщини наприкінці минулого року. Повернувшись одного разу зі школи, дівчинка раптом почала кашляти без видимих причин респіраторного захворювання. Згодом дитина почала скаржитися на задишку.

За словами мами дівчинки Галини, місцевий педіатр виписав ліки від кашлю, які ніяк не полегшили стан школярки.

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Тоді батьки вирішили звернутися по допомогу до районної лікарні. Тут УЗД показало пухлину в грудній клітці, яка стискала серце і легені.

Софію відразу ж направили до Львова, в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Ретельне обстеження дало підставу медикам дійти висновку: необхідна операція з видалення пухлини. Біопсія показала, що новоутворення доброякісне.

– Дитина потрапила до нас, коли вже мала утруднення дихання, потребувала кисневої підтримки. Стан дівчинки погіршувався, оскільки пухлина збільшувалася дуже швидко, – розповів журналістам завідувач відділенням дитячої хірургії центру Богдан Романишин.

За його словами, це досить рідкісне захворювання і може діагностуватися в різному віці. Минулого року в клініці прооперували трьох пацієнтів з таким діагнозом. У 2022 році це був перший випадок з видалення тератоми в грудній клітці.

Фахівці Центру спільно з кардіохірургом Дмитром Бешлеєм протягом чотирьох годин провели надскладну операцію з видалення тератоми переднього середостіння, яка стискала основні магістральні судини, серце і легені.

Повідомляється, що під час оперативного втручання хірурги використовували метод ESP-блоку – рідкісну анестезію для контролю болю в післяопераційному періоді.

Зараз Софія одужує, почуває себе добре і хоче скоріше додому. За словами лікарів, її ще чекає період реабілітації, тому що грудна клітка довго заживає, але прогнози на майбутнє вельми сприятливі.

Джерело: Zaxid.net