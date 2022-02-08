Львовские хирурги провели сложнейшую операцию по удалению огромной опухоли 13-летней пациентке. Они говорят, что родители ребенка, к счастью, вовремя забили тревогу.

Первые признаки опухоли стали проявляться у 13-летней Софии из Червоноградского района Львовщины в конце прошлого года. Вернувшись однажды из школы, девочка вдруг начала кашлять без видимых причин респираторного заболевания. Впоследствии ребенок начал жаловаться на одышку.

По словам мамы девочки Галины, местный педиатр выписал лекарства от кашля, которые никак не облегчили состояние школьницы.

Тогда родители решили обратиться за помощью в районную больницу. Здесь УЗИ показало опухоль в грудной клетке, которая сжимала сердце и легкие.

Софию сразу же направили во Львов, в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Тщательное обследование дало основание медикам прийти к заключению: необходима операция по удалению опухоли. Биопсия показала, что новообразование доброкачественное.

— Ребенок попал к нам, когда уже имел затруднение дыхания, нуждался в кислородной поддержке. Состояние девочки ухудшалось, поскольку опухоль увеличивалась очень быстро, — рассказал журналистам заведующий отделением детской хирургии Центра Богдан Романишин.

По его словам, это довольно редкое заболевание и может диагностироваться в разном возрасте. В прошлом году в клинике прооперировали трех пациентов с таким диагнозом. В 2022 году это был первый случай по удалению тератомы в грудной клетке.

Специалисты Центра совместно с кардиохирургом Дмитрием Бешлеем в течение четырех часов провели сверхсложную операцию по удалению тератомы переднего средостения, которая сжимала основные магистральные сосуды, сердце и легкие.

Сообщается, что во время оперативного вмешательства хирурги использовали метод ESP-блока – редкую анестезию для контроля боли в послеоперационном периоде.

Сейчас София выздоравливает, чувствует себя хорошо и хочет поскорее домой. По словам врачей, ее еще ждет период реабилитации, потому что грудная клетка долго заживает, но прогнозы на будущее весьма благоприятные.

Источник: Zaxid.net