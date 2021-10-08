У Львові прооперували триденне немовля із рідкісною вродженою вадою – екстрофією сечового міхура.

Як пояснюють лікарі, це відсутність передньої черевної стінки у місці розташування сечового міхура, розщеплення сечового міхура, його шийки та уретри, розходження лонних кісток тазу, у цьому випадку – близько 3 см.

Як повідомив завідувач урологічного відділення Львівської міської дитячої лікарні Тарас Вівчарівський, востаннє дитину з такою патологією оперували сім років тому. Оперативні втручання таким немовлятам зазвичай проводили за кордоном.

Хірурги зробили пластику сечового міхура з місцевих тканин, відновили цілісність тазового кільця.

– Завдання полягало у тому, щоб звести таз, не ламаючи лонні кістки, і тим самим уникнути багатьох проблем зі здоров’ям у майбутньому – з ходьбою, прямою кишкою тощо, – повідомили у лікарні. – Тому таке оперативне втручання проводиться до трьох днів від народження дитини.

Операція тривала близько чотирьох годин і була складною, адже триденній дитині вагою 2,1 кг важко перенести такий великий об’єм оперативного втручання і загального знеболювання. Нині дитина – у реанімації новонароджених та недоношених дітей, вже самостійно дихає та харчується.

Гелікоптером доставили до Львівської міської дитячої лікарні тримісячне немовля з судомним синдромом із Кам’янки-Бузької. Дитину одразу поклали до реанімації. Це перший пацієнт, якого доправляли до лікарні гелікоптером за останні чотири місяці.