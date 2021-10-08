Во Львове прооперировали трехдневного младенца с редким врожденным пороком — экстрофией мочевого пузыря.

Это, как объясняют врачи, отсутствие передней брюшной стенки в месте расположения мочевого пузыря, расщепление мочевого пузыря, его шейки и уретры, расхождение лонных костей таза, в этом случае – около 3 см.

Как сообщил заведующий урологического отделения Львовской городской детской больницы Тарас Вивчаровский, в последний раз ребенка с такой патологией оперировали семь лет назад. Оперативные вмешательства таким младенцам обычно проводили за границей.

Хирурги сделали пластику мочевого пузыря из местных тканей, восстановили целостность тазового кольца.

— Задача состояла в том, чтобы свести таз, не ломая лонные кости, и тем самым избежать многих проблем со здоровьем в будущем – с ходьбой, прямой кишкой и тому подобным, — сообщили в больнице. — Поэтому такое оперативное вмешательство проводится до трех дней от рождения ребенка.

Операция длилась около четырех часов и была сложной, ведь трехдневному ребенку весом 2,1 кг трудно перенести такой большой объем оперативного вмешательства и общего обезболивания. Сейчас ребенок — в реанимации новорожденных и недоношенных детей, уже самостоятельно дышит и питается.

Вертолетом доставили во Львовскую городскую детскую больницу трехмесячного младенца с судорожным синдромом из Каменки-Бугской. Ребенка сразу положили в реанимацию. Это первый пациент, которого везли в больницу за последние четыре месяца.