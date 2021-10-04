Тримісячне немовля з судомним синдромом доставили гелікоптером до львівської міської дитячої лікарні з Кам’янки-Бузької. Дитину одразу поклали до реанімації.

Що стало причиною судом, лікаріям стане відомо після обстеження. Як сказав заступник головного лікаря лікарні Роман Герега, у маляти раптово виникли судоми, яких ніколи раніше не було.

З 1 жовтня на Львівщині відновлено аеромедичну евакуацію важкохворих пацієнтів.

Львівський центр екстреної медицини та медицини катастроф отримав від Національної поліції гелікоптер Airbus Helicopters Н145.

На борту гелікоптера медичне обладнання, що необхідне для евакуації важкохворих.

На фінансування проекту до кінця року виділили близько 15 млн грн.

Раніше для евакуації тимчасово використовували гелікоптер ДСНС, та його відправили на сервісне обслуговування на початку червня. З того часу аеромедична евакуація пацієнтів на Львівщині не здійснювалася.

З Київської області на гелікоптері Нацполіції доставили 7-річного хлопчика з травмами шиї та голови в Охматдит для надання екстреної допомоги. На борту гелікоптера менше простору ніж у машині швидкої, але евакуація повітряним шляхом забезпечує необхідні умови транспортування пацієнта.