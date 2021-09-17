З Київської області на гелікоптері доставили 7-річного хлопчика в Охматдит для надання екстреної допомоги.

Про це повідомили в консультативно-діагностичній поліклініці НДСЛ Охматдит. 16 вересня медична бригада вертольотом Національної поліції України транспортувала дитину, яка мала важкі травми шиї та голови.

– Транспортування дитини з підозрою травми хребта в умовах сільської місцевості із поганими дорогами — означало створити ризик погіршення вже отриманих пошкоджень, – зазначив медичний директор НДСЛ Охматдит Сергій Чернишук.

Хлопчик знаходився у селі Кодра, що за 80 кілометрів від столиці. Нині його лікують у відділенні ортопедії та травматології Охматдиту. Йому зробили операцію. Життю дитини нічого не загрожує.

На борту гелікоптера менше простору ніж у кареті швидкої, але евакуація повітряним шляхом забезпечує необхідні умови транспортування пацієнта та перевезення медичної техніки на борту.

Система аеромедичної евакуації запрацювала в Україні за ініціативи двох міністерств — МОЗ України та МВС України. Проект передбачає перевезення складних пацієнтів з 14 обласних центрів. Впровадження повітряної евакуації здатне забезпечити своєчасне транспортування хворих до місць лікування.

Крім того, до експериментального проекту з аеромедичної евакуації залучать Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

У квітні в Україні вперше виконали цивільну аеромедичну евакуацію. 78-річну жительку міста Турка Львівської області доставили авіацією до лікарні Львову за 75 хвилин.

Джерело: НДСЛ Охматдит