Из Киевской области на вертолете доставили 7-летнего мальчика в Охматдет для оказания экстренной помощи.

Об этом сообщили в консультативно-диагностической поликлинике НДСБ Охматдет. 16 сентября медицинская бригада вертолетом Национальной полиции Украины транспортировала ребенка, который имел тяжелые травмы шеи и головы.

— Транспортировка ребенка с подозрением травмы позвоночника в условиях сельской местности с плохими дорогами — означало создать риск ухудшения уже полученных повреждений, – отметил медицинский директор НДСБ Охматдет Сергей Чернышук.

Мальчик находился в селе Кодра, что в 80 километрах от столицы. Сейчас его лечат в отделении ортопедии и травматологии Охматдета. Ему сделали операцию. Жизни ребенка ничего не угрожает.

На борту вертолета меньше пространства чем в карете скорой, но эвакуация воздушным путем обеспечивает необходимые условия транспортировки пациента и перевозки медицинской техники на борту.

Система аэромедицинской эвакуации заработала в Украине по инициативе двух министерств — Минздрава Украины и МВД Украины. Проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров. Внедрение воздушной эвакуации способно обеспечить своевременную транспортировку больных к местам лечения.

Кроме того, к экспериментальному проекту по аэромедицинской эвакуации привлекут государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

В апреле в Украине впервые выполнили гражданскую аеромедичну эвакуацию. 78-летнюю жительницу города Турка Львовской области доставили авиацией в больницу Львова за 75 минут.

Источник: НДСБ Охматдет