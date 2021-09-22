На Львівщині однорічна дівчинка проковтнула перстень з гострими кінцями. Прикраса потрапила у дванадцятипалу кишку.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. Дитина потрапила до лікарні минулого тижня.

За словами матері дівчинки, вона разом зі старшою сестрою гралася перснем. Несподівано дитина вирішила спробувати його на зуб. Старша дівчинка хотіла забрати прикрасу, але молодша ненароком проковтнула її.

Рентген показав, що перстень потрапив у дванадцятипалу кишку. Через те, що перстень має гострі кінці, він частину кишки затягнув всередину. Прикраса була діаметром приблизно 2 см.

– Перстень постійно зачіпався гострими краями за краї кишки, але нам вдалося дістати його без операції. Правда, маніпуляція була досить тривалою, ми з ним змагалися близько двох годин, – зазначила лікар-ендоскопіст Марта Лучак.

На початку цього тижня однорічну дівчинку виписали з лікарні. Нині вона проходить амбулаторне лікування.

Нещодавно у Львові лікарі врятували 7-річну дитину, яка випадково проковтнула металевий карабін від сумки. Лікарі завченими рухами зайшли у шлунок дитини та успішно дістали стороннє тіло. Операція пройшла без ускладнень. Пацієнтка вже перебуває вдома.

Джерело: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит