Во Львовской области годовалая девочка проглотила кольцо с острыми концами. Украшение попало в двенадцатиперстную кишку.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет. Ребенок попал в больницу на прошлой неделе.

По словам матери девочки, она вместе со старшей сестрой играла кольцом. Неожиданно ребенок решил попробовать его на зуб. Старшая девочка хотела забрать украшение, но младшая случайно проглотила его.

Рентген показал, что перстень попал в двенадцатиперстную кишку. Из-за того, что кольцо имеет острые концы, оно затянуло внутрь часть кишки. Украшение было диаметром примерно 2 см.

— Кольцо постоянно затрагивалось острыми краями за края кишки, но нам удалось достать его без операции. Правда, манипуляция была достаточно длительной, мы с ним соревновались около двух часов, — отметила врач-эндоскопист Марта Лучак.

В начале этой недели годовалую девочку выписали из больницы. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.

Недавно во Львове врачи спасли 7-летнего ребенка, который случайно проглотил металлический карабин от сумки. Врачи заученными движениями зашли в желудок ребенка и успешно достали инородное тело. Операция прошла без осложнений. Пациентка уже находится дома.

Источник: Львовская областная клиническая больница Охматдет