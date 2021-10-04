Трехмесячного младенца с судорожным синдромом доставили вертолетом во Львовскую городскую детскую больницу из Каменки-Бугской. Ребенка сразу положили в реанимацию.

Что стало причиной судорог, врачам станет известно после обследования. Как сказал заместитель главного врача больницы Роман Герега, у малыша внезапно возникли судороги, которых никогда раньше не было.

С 1 октября на Львовщине возобновлена аэромедицинская эвакуация тяжелобольных пациентов.

Львовский центр экстренной медицины и медицины катастроф получил от Национальной полиции вертолет Airbus Helicopters Н145.

На борту вертолета медицинское оборудование, необходимое для эвакуации тяжелобольных.

На финансирование проекта до конца года выделили около 15 млн грн.

Ранее для эвакуации временно использовали вертолет ГСЧС, но его отправили на сервисное обслуживание в начале июня. С тех пор аэромедицинская эвакуация пациентов на Львовщине не осуществлялась.

Из Киевской области на вертолете Нацполиции доставили 7-летнего мальчика с травмами шеи и головы в Охматдет для оказания экстренной помощи. На борту вертолета меньше пространства чем в машине скорой, но эвакуация воздушным путем обеспечивает необходимые условия транспортировки пациента.