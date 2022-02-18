В Детской больнице Первого территориального медобъединения Львова на лечении находится 8-летний школьник, у которого произошло кровоизлияние в мозг.

Привезли мальчика в больницу скорой 13 февраля. Он не разговаривал, постоянно рвал и не мог двигать ни руками, ни ногами.

— В воскресенье около 9 часов утра мальчика к нам доставили по скорой, — рассказал детский нейрохирург Детской больницы Первого медобъединения Львова Тарас Микитин. – У него была судорожная готовность, отсутствие речи и многократная рвота. Ребенка госпитализировали в реанимацию, сделали МРТ и диагностировали внутримозговое кровоизлияние в лобной части справа. Медики приняли решение о консервативной терапии, поскольку мы не знали причины этой проблемы.

Родители отрицали какую-либо травму, которая могла бы вызвать такое. Поэтому врачи предположили, что это спонтанное внутримозговое кровоизлияние, или, как говорится – инсульт. Через четыре дня контрольная МРТ обнаружила аномальный сосуд, из-за которого и произошло кровоизлияние. Врачи считают, что аномалия может быть врожденной.

Родители мальчика рассказали, что Святослав рос обычным здоровым ребенком, и они даже не могли подумать, что у него такая серьезная проблема.

– Он всегда был очень активным и подвижным. Вечером в субботу еще играл, потом лег спать, – рассказывает мама мальчика Светлана Федирко. – А утром, когда проснулись, услышали, что он издает какие-то необычные звуки, будто хныкает. Муж повернул его на бок и Святослав начал блевать желчью. Стоять не мог, взгляд стеклянный такой у него был, он нас не узнавал и не мог говорить.

Родители думали, что мальчик отравился, но потом вызвали скорую. По симптомам врачи, очевидно, поняли, что это инсульт, потому что сказали немедленно собираться. У него был низкий уровень кислорода в крови. Его сразу же положили в реанимацию.

Мать мальчика сказала, что уже после первых капельниц ему стало лучше. Вечером того же дня мальчик уже пришел в себя и сказал первое слово: “Да”. Сейчас возможность говорить частично восстановилась, но слова еще путает и большие фразы не произносит.

— Понимая, что инсульт – болезнь взрослых, а здесь – ребенок, параллельно мы консультировались с врачами из Италии. Они сказали, что если кровоизлияние происходит во сне, то, скорее всего, это врожденная аномалия. Но до этого он никогда не жаловался, что голова болит, не терял сознание, рвоты не было без причины. Так что о врожденной аномалии сосудов у сына я услышала здесь впервые. Что это такое, еще сама не до конца знаю. Но сейчас состояние его стабилизировалось, – добавила Светлана.

В реанимации Святослав пробыл четыре дня. Сейчас он уже в обычной палате. У мальчика болит голова, держится температура, а впереди ждет длительное лечение, в частности операция.