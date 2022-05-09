Медики Первого медицинского объединения Львова вернули к полноценной жизни 8-летнего Святослава после того, как ребенок перенес инсульт.

Об этом сотрудники 1 МО Львова рассказали на своей странице в Facebook.

— Сегодня Святославчик бегает по коридорам больницы, хотя еще два месяца назад он перенес инсульт. Утром мальчик проснулся обездвиженным. Взгляд был стеклянным. Четыре дня дитя повело в реанимации, потом — долгое лечение.

Сейчас Святослав пришел на плановый осмотр. Он снова много рассказывает о своих увлечениях. Мальчик даже вернулся к учебе. При поддержке семьи он одержал победу над страшным недугом.

Медики отмечают, что инсульты среди детей не редкость и могут случаться даже у младенцев️.

В такой момент сверхважно вовремя оказать помощь, чтобы минимизировать последствия для здоровья ребенка.

Как распознать инсульт:

потеря равновесия;

внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах;

путаница с произношением и пониманием слов;

сильная головная боль;

невозможность двигать конечностями.

Частые головные боли, головокружение, онемение конечностей. Если вы заметили похожие симптомы у ребенка, обязательно обратитесь к своему семейному врачу. Он направит вас к специалистам необходимого профиля.

Источник: 1 МО Львова

Фото: 1 МО Львова