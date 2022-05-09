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Четыре дня в реанимации: медики Львова выходили после инсульта 8-летнего ребенка

9 мая 2022, 17:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети

Медики Первого медицинского объединения Львова вернули к полноценной жизни 8-летнего Святослава после того, как ребенок перенес инсульт.

Об этом сотрудники 1 МО Львова рассказали на своей странице в Facebook.

— Сегодня Святославчик бегает по коридорам больницы, хотя еще два месяца назад он перенес инсульт. Утром мальчик проснулся обездвиженным. Взгляд был стеклянным. Четыре дня дитя повело в реанимации, потом — долгое лечение.

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Сейчас Святослав пришел на плановый осмотр. Он снова много рассказывает о своих увлечениях. Мальчик даже вернулся к учебе. При поддержке семьи он одержал победу над страшным недугом.

Медики отмечают, что инсульты среди детей не редкость и могут случаться даже у младенцев️.

В такой момент сверхважно вовремя оказать помощь, чтобы минимизировать последствия для здоровья ребенка.

Как распознать инсульт:

  • потеря равновесия;
  • внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах;
  • путаница с произношением и пониманием слов;
  • сильная головная боль;
  • невозможность двигать конечностями.

Частые головные боли, головокружение, онемение конечностей. Если вы заметили похожие симптомы у ребенка, обязательно обратитесь к своему семейному врачу. Он направит вас к специалистам необходимого профиля.

Источник: 1 МО Львова

Фото: 1 МО Львова

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Інсульт, Львов, Медики
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