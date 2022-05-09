Медики Первого медицинского объединения Львова вернули к полноценной жизни 8-летнего Святослава после того, как ребенок перенес инсульт.
Об этом сотрудники 1 МО Львова рассказали на своей странице в Facebook.
— Сегодня Святославчик бегает по коридорам больницы, хотя еще два месяца назад он перенес инсульт. Утром мальчик проснулся обездвиженным. Взгляд был стеклянным. Четыре дня дитя повело в реанимации, потом — долгое лечение.
Сейчас Святослав пришел на плановый осмотр. Он снова много рассказывает о своих увлечениях. Мальчик даже вернулся к учебе. При поддержке семьи он одержал победу над страшным недугом.
Медики отмечают, что инсульты среди детей не редкость и могут случаться даже у младенцев️.
В такой момент сверхважно вовремя оказать помощь, чтобы минимизировать последствия для здоровья ребенка.
Как распознать инсульт:
- потеря равновесия;
- внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах;
- путаница с произношением и пониманием слов;
- сильная головная боль;
- невозможность двигать конечностями.
Частые головные боли, головокружение, онемение конечностей. Если вы заметили похожие симптомы у ребенка, обязательно обратитесь к своему семейному врачу. Он направит вас к специалистам необходимого профиля.
Источник: 1 МО Львова
Фото: 1 МО Львова