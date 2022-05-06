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Не потерять драгоценное время: как оказать доврачебную помощь при подозрении на инсульт

6 мая 2022, 10:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
инсульт
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины опубликовали ряд очень важных рекомендаций по оказанию первой, доврачебной, помощи, если у человека, с которым вы оказались рядом, присутствуют признаки инсульта.

— Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройством его функций, — объясняют специалисты.

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Что может свидетельствовать об инсульте:

  • онемение и ассиметрия лица, которые возникли неожиданно;
  • онемение конечности с одной стороны, которые возникли неожиданно;
  • резкое ухудшение зрения;
  • резкое ухудшение походки;
  • утрата равновесия, координации, головокружение;
  • потеря сознания;
  • резкая и интенсивная головная боль.

Как помочь

Если пострадавший в сознании:

  • предложите занять удобное положение с поднятой головой;
  • не давайте человеку пить и есть;
  • наблюдайте за пострадавшим до приезда медиков.

Если пострадавший без сознания:

  • проверьте наличие дыхания;
  • если дыхание есть, переверните человека в стабильное боковое положение;
  • наблюдайте за пострадавшим до приезда медиков.

Если дыхание отсутствует:

  • начните сердечно-легочную реанимацию;
  • для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность;
  • нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основу одной ладони накройте другой ладонью;
  • глубина нажима должна быть примерно 5-6 см;
  • частота нажимов должна составлять примерно 100-120 в минуту;
  • продолжайте непрерывной нажимать до приезда медиков;
  • если есть свидетели случившегося, которые могут вас заменить, делайте это каждые две минуты.

Помните главное: при подозрении на инсульт у человека сразу вызывайте бригаду экстренной медицинской помощи.

Источник
Минздрав
Теги
Інсульт, МОЗ Украины, швидка допомога
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