Эксперты Министерства здравоохранения Украины опубликовали ряд очень важных рекомендаций по оказанию первой, доврачебной, помощи, если у человека, с которым вы оказались рядом, присутствуют признаки инсульта.
— Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройством его функций, — объясняют специалисты.
Что может свидетельствовать об инсульте:
- онемение и ассиметрия лица, которые возникли неожиданно;
- онемение конечности с одной стороны, которые возникли неожиданно;
- резкое ухудшение зрения;
- резкое ухудшение походки;
- утрата равновесия, координации, головокружение;
- потеря сознания;
- резкая и интенсивная головная боль.
Как помочь
Если пострадавший в сознании:
- предложите занять удобное положение с поднятой головой;
- не давайте человеку пить и есть;
- наблюдайте за пострадавшим до приезда медиков.
Если пострадавший без сознания:
- проверьте наличие дыхания;
- если дыхание есть, переверните человека в стабильное боковое положение;
- наблюдайте за пострадавшим до приезда медиков.
Если дыхание отсутствует:
- начните сердечно-легочную реанимацию;
- для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность;
- нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основу одной ладони накройте другой ладонью;
- глубина нажима должна быть примерно 5-6 см;
- частота нажимов должна составлять примерно 100-120 в минуту;
- продолжайте непрерывной нажимать до приезда медиков;
- если есть свидетели случившегося, которые могут вас заменить, делайте это каждые две минуты.
Помните главное: при подозрении на инсульт у человека сразу вызывайте бригаду экстренной медицинской помощи.