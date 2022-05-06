Эксперты Министерства здравоохранения Украины опубликовали ряд очень важных рекомендаций по оказанию первой, доврачебной, помощи, если у человека, с которым вы оказались рядом, присутствуют признаки инсульта.

— Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройством его функций, — объясняют специалисты.

Что может свидетельствовать об инсульте:

онемение и ассиметрия лица, которые возникли неожиданно;

онемение конечности с одной стороны, которые возникли неожиданно;

резкое ухудшение зрения;

резкое ухудшение походки;

утрата равновесия, координации, головокружение;

потеря сознания;

резкая и интенсивная головная боль.

Как помочь

Если пострадавший в сознании:

предложите занять удобное положение с поднятой головой;

не давайте человеку пить и есть;

наблюдайте за пострадавшим до приезда медиков.

Если пострадавший без сознания:

проверьте наличие дыхания;

если дыхание есть, переверните человека в стабильное боковое положение;

наблюдайте за пострадавшим до приезда медиков.

Если дыхание отсутствует:

начните сердечно-легочную реанимацию;

для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность;

нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основу одной ладони накройте другой ладонью;

глубина нажима должна быть примерно 5-6 см;

частота нажимов должна составлять примерно 100-120 в минуту;

продолжайте непрерывной нажимать до приезда медиков;

если есть свидетели случившегося, которые могут вас заменить, делайте это каждые две минуты.

Помните главное: при подозрении на инсульт у человека сразу вызывайте бригаду экстренной медицинской помощи.