Во время войны могут быть ситуации, когда скорая не везет в больницу, или в ближайшем медучреждении нет нужного отделения, если у человека инсульт.

Невролог Елизавета Рогова рассказала, что делать, если у кого-то из окружения случился инсульт, а доступа в больницу нет.

Специалист отмечает, что в случае такой ситуации не нужно паниковать. Необходимо найти врача и проконсультироваться.

Также врач советует контролировать давление больному утром и вечером и давать гипотензивную терапию (ту, что от давления). Но помнить, что немного повышенное давление у инсультного пациента лучше, чем пониженное.

Без КТ или МРТ врачи не могут определить вид инсульта — ишемический или геморрагический. Поэтому лучше отказаться на некоторое время от препаратов для разжижения крови (кардиомагнил, аспирин-кардио, магникор т.д).

— Можно провести какую-то инфузионную терапию (прокапать), но не стоит увлекаться дорогостоящими фуфломицинами. Помните, что доказательный врач должен посоветовать реабилитацию. Это не массаж! А именно разнообразные пассивные и активные упражнения, — отметила Рогова.

Если есть нарушения речи, речи и глотания — то обязательна консультация с логопедом. Также к врачу необходимо обратиться, если есть нарушения мочеиспускания и дефекации.

У 80% пациентов после инсульта возникают проблемы с настроением: плаксивость, раздражительность, апатия, изменение аппетита и другие. По словам специалиста, такие пациенты страдают от депрессии. И врач должен назначить антидепрессанты.

Кроме того, Рогова подчеркнула, что врач должен донести родственникам и самому пациенту всю информацию о болезни и как правильно восстанавливать двигательные, речевые и другие функции.

Источник: Елизавета Рогова