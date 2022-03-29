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Симптомы инфаркта и инсульта: как позаботиться о себе, если есть сердечно-сосудистые заболевания

29 марта 2022, 10:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
серце
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку с рекомендациями, как позаботиться о себе людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Отмечается, что из-за войны украинцы находятся в состоянии постоянного стресса. Это может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых болезней, утверждают специалисты Минздрава.

Как позаботиться о своем сердце в условиях войны

  • будьте на связи с врачом. Заранее узнайте контакты своего семейного врача или регистратуры медучреждения;
  • контролируйте давление и общее состояние. Придерживайтесь процедур, который были в мирной жизни: измеряйте давление и уровень сахара в крови (если есть диабет);
  • продолжайте принимать все лекарства, которые назначил врач;
  • придерживайтесь здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, соблюдайте здоровый рацион питания и режим сна;
  • контролируйте остатки лекарств, чтобы своевременно получить рецепт. Новый рецепт можно получить не ранее, чем за семь дней (если срок лечения в предыдущем рецепте составлял свыше 21 дня). Если срок меньше 21 дня, то рецепт можно получить за три дня.

Срочно обращайтесь за помощью, если ощущаете эти симптомы.

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Симптомы инфаркта:

  • боль или неприятные ощущения за грудиной;
  • неприятные ощущения в груди, которые сопровождаются болью, который распространяется в левое плечо, левую руку, левую лопатку или нижнюю челюсть;
  • затрудненное дыхание или ощущение недостатка воздуха, тошнота или рвота, головокружение.

Симптомы инсульта:

  • неожиданная слабость, онемение в руке и/или в ноге, онемение половины лица;
  • нарушение речи и/или ее понимания;
  • неожиданная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение, потеря сознания;
  • острая боль в голове без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.

Также напоминаем, что украинцы могут получить бесплатную медицинскую консультацию через контакт-центр Минздрава по единому бесплатному номеру 0 800 60 20 19.

Источник
Минздрав
Теги
Інсульт , Інфаркт , Війна в Україні , МОЗ Украины , Серце , Стрес
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