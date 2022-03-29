Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку с рекомендациями, как позаботиться о себе людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.
Отмечается, что из-за войны украинцы находятся в состоянии постоянного стресса. Это может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых болезней, утверждают специалисты Минздрава.
Как позаботиться о своем сердце в условиях войны
- будьте на связи с врачом. Заранее узнайте контакты своего семейного врача или регистратуры медучреждения;
- контролируйте давление и общее состояние. Придерживайтесь процедур, который были в мирной жизни: измеряйте давление и уровень сахара в крови (если есть диабет);
- продолжайте принимать все лекарства, которые назначил врач;
- придерживайтесь здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, соблюдайте здоровый рацион питания и режим сна;
- контролируйте остатки лекарств, чтобы своевременно получить рецепт. Новый рецепт можно получить не ранее, чем за семь дней (если срок лечения в предыдущем рецепте составлял свыше 21 дня). Если срок меньше 21 дня, то рецепт можно получить за три дня.
Срочно обращайтесь за помощью, если ощущаете эти симптомы.
Симптомы инфаркта:
- боль или неприятные ощущения за грудиной;
- неприятные ощущения в груди, которые сопровождаются болью, который распространяется в левое плечо, левую руку, левую лопатку или нижнюю челюсть;
- затрудненное дыхание или ощущение недостатка воздуха, тошнота или рвота, головокружение.
Симптомы инсульта:
- неожиданная слабость, онемение в руке и/или в ноге, онемение половины лица;
- нарушение речи и/или ее понимания;
- неожиданная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение, потеря сознания;
- острая боль в голове без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.
Также напоминаем, что украинцы могут получить бесплатную медицинскую консультацию через контакт-центр Минздрава по единому бесплатному номеру 0 800 60 20 19.