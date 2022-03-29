Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку с рекомендациями, как позаботиться о себе людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Отмечается, что из-за войны украинцы находятся в состоянии постоянного стресса. Это может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых болезней, утверждают специалисты Минздрава.

Как позаботиться о своем сердце в условиях войны

будьте на связи с врачом. Заранее узнайте контакты своего семейного врача или регистратуры медучреждения;

контролируйте давление и общее состояние. Придерживайтесь процедур, который были в мирной жизни: измеряйте давление и уровень сахара в крови (если есть диабет);

продолжайте принимать все лекарства, которые назначил врач;

придерживайтесь здорового образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, соблюдайте здоровый рацион питания и режим сна;

контролируйте остатки лекарств, чтобы своевременно получить рецепт. Новый рецепт можно получить не ранее, чем за семь дней (если срок лечения в предыдущем рецепте составлял свыше 21 дня). Если срок меньше 21 дня, то рецепт можно получить за три дня.

Срочно обращайтесь за помощью, если ощущаете эти симптомы.

Симптомы инфаркта:

боль или неприятные ощущения за грудиной;

неприятные ощущения в груди, которые сопровождаются болью, который распространяется в левое плечо, левую руку, левую лопатку или нижнюю челюсть;

затрудненное дыхание или ощущение недостатка воздуха, тошнота или рвота, головокружение.

Симптомы инсульта:

неожиданная слабость, онемение в руке и/или в ноге, онемение половины лица;

нарушение речи и/или ее понимания;

неожиданная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение, потеря сознания;

острая боль в голове без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.

Также напоминаем, что украинцы могут получить бесплатную медицинскую консультацию через контакт-центр Минздрава по единому бесплатному номеру 0 800 60 20 19.