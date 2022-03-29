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Симптоми інфаркту та інсульту: як подбати про себе, якщо є серцево-судинні захворювання

29 Березня 2022, 10:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
серце
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало пам’ятку з рекомендаціями, як подбати про себе людям, які мають серцево-судинні захворювання.

Зазначається, що через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Це може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб, стверджують фахівці МОЗ.

Як подбати про своє серце в умовах війни

  • Будьте на зв’язку з лікарем. Заздалегідь дізнайтеся контакти свого сімейного лікаря або реєстратури медустанови.
  • Контролюйте тиск і загальний стан. Дотримуйтесь процедур, які були в мирному житті: вимірюйте тиск і рівень цукру в крові (якщо є діабет).
  • Продовжуйте приймати всі ліки, які призначив лікар.
  • Дотримуйтеся здорового способу життя. Відмовтеся від шкідливих звичок, дотримуйтесь здорового раціону харчування і режиму сну.
  • Контролюйте залишки ліків, щоб своєчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше, ніж за сім днів (якщо термін лікування в попередньому рецепті становив понад 21 день). Якщо термін менше 21 дня, то рецепт можна отримати за три дні.

Терміново звертайтеся за допомогою, якщо відчуваєте ці симптоми.

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Симптоми інфаркту:

  • біль або неприємні відчуття за грудиною;
  • неприємні відчуття в грудях, які супроводжуються болем, що поширюється в ліве плече, ліву руку, ліву лопатку або нижню щелепу;
  • утруднене дихання або відчуття нестачі повітря, нудота або блювання, запаморочення.

Симптоми інсульту:

  • несподівана слабкість, оніміння в руці та/або в нозі, оніміння половини обличчя;
  • порушення мови та/або її розуміння;
  • несподівана втрата рівноваги, порушення координації, запаморочення, втрата свідомості;
  • гострий біль в голові без будь-якої видимої причини або після важкого стресу, фізичного перенапруження.

Також нагадуємо, що українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ за єдиним безкоштовним номером 0 800 60 20 19.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсульт , Інфаркт , Війна в Україні , МОЗ України , Серце , Стрес
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