Міністерство охорони здоров’я України опублікувало пам’ятку з рекомендаціями, як подбати про себе людям, які мають серцево-судинні захворювання.

Зазначається, що через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Це може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб, стверджують фахівці МОЗ.

Як подбати про своє серце в умовах війни

Будьте на зв’язку з лікарем. Заздалегідь дізнайтеся контакти свого сімейного лікаря або реєстратури медустанови.

Контролюйте тиск і загальний стан. Дотримуйтесь процедур, які були в мирному житті: вимірюйте тиск і рівень цукру в крові (якщо є діабет).

Продовжуйте приймати всі ліки, які призначив лікар.

Дотримуйтеся здорового способу життя. Відмовтеся від шкідливих звичок, дотримуйтесь здорового раціону харчування і режиму сну.

Контролюйте залишки ліків, щоб своєчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше, ніж за сім днів (якщо термін лікування в попередньому рецепті становив понад 21 день). Якщо термін менше 21 дня, то рецепт можна отримати за три дні.

Терміново звертайтеся за допомогою, якщо відчуваєте ці симптоми.

Симптоми інфаркту:

біль або неприємні відчуття за грудиною;

неприємні відчуття в грудях, які супроводжуються болем, що поширюється в ліве плече, ліву руку, ліву лопатку або нижню щелепу;

утруднене дихання або відчуття нестачі повітря, нудота або блювання, запаморочення.

Симптоми інсульту:

несподівана слабкість, оніміння в руці та/або в нозі, оніміння половини обличчя;

порушення мови та/або її розуміння;

несподівана втрата рівноваги, порушення координації, запаморочення, втрата свідомості;

гострий біль в голові без будь-якої видимої причини або після важкого стресу, фізичного перенапруження.

Також нагадуємо, що українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ за єдиним безкоштовним номером 0 800 60 20 19.