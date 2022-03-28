Реалії нашого життя такі, що бомбосховища і підвали стали частим притулком для багатьох українців. Холодне вологе приміщення може загострити хронічні захворювання нирок типу пієлонефриту або спровокувати появу гострого циститу.

Які симптоми цих захворювань. Як від них уберегтися і що слід зробити в разі їхнього прояву. На ці питання відповіла в своєму Instagram акушер-гінеколог Eleni Tsiola.

Симптоми пієлонефриту та гострого циститу:

сильно болить сечовий міхур або трохи вище попереку;

постійно здається, що ви хочете писати;

писати боляче;

колір сечі може стати темнішим.

Важливо! Якщо у вас сеча з кров’яними виділеннями, відразу зверніться в найближчу лікарню.

Як попередити пієлонефрит і цистит:

утепліть ноги, одягніть дві або три пари шкарпеток;

обмотайте поперек теплим шарфом, одягніть майку, ще можна покласти пляшку з гарячою водою або грілку на поперек, промежину або живіт;

пийте багато теплої рідини (вода, чай), додавайте туди лимон, малину, журавлину;

ходіть писати, не тримайте. Потік сечі повинен бути постійним. Біль з кожним разом меншатиме.

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Випийте будь-який нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП):

Ібупрофен 400/600 (одна табл. 2-3 рази на день протягом трьох днів, добова доза 1 200);

Афіда / Німесил (один пакетик два рази на день протягом трьох днів).

Якщо симптоми супроводжуються температурою і не проходять після двох прийомів НПЗП:

Монурал (два пакетики з інтервалом 12 годин);

Аугментин (одна таблетка двічі на день протягом п’яти днів);

Фуромаг (50 мг три рази на день протягом п’яти днів).

Пам’ятайте, що якщо у вас є можливість звернутися клініку або хоча б здати загальний аналіз сечі, зробіть це.

Джерело: Eleni Tsiola