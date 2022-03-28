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Наслідки сирих підвалів і бомбосховищ: симптоми і лікування пієлонефриту і гострого циститу

28 Березня 2022, 12:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
цистит
Джерело: Depositphotos

Реалії нашого життя такі, що бомбосховища і підвали стали частим притулком для багатьох українців. Холодне вологе приміщення може загострити хронічні захворювання нирок типу пієлонефриту або спровокувати появу гострого циститу.

Які симптоми цих захворювань. Як від них уберегтися і що слід зробити в разі їхнього прояву. На ці питання відповіла в своєму Instagram акушер-гінеколог Eleni Tsiola.

Симптоми пієлонефриту та гострого циститу:

  • сильно болить сечовий міхур або трохи вище попереку;
  • постійно здається, що ви хочете писати;
  • писати боляче;
  • колір сечі може стати темнішим.

Важливо! Якщо у вас сеча з кров’яними виділеннями, відразу зверніться в найближчу лікарню.

Як попередити пієлонефрит і цистит:

  • утепліть ноги, одягніть дві або три пари шкарпеток;
  • обмотайте поперек теплим шарфом, одягніть майку, ще можна покласти пляшку з гарячою водою або грілку на поперек, промежину або живіт;
  • пийте багато теплої рідини (вода, чай), додавайте туди лимон, малину, журавлину;
  • ходіть писати, не тримайте. Потік сечі повинен бути постійним. Біль з кожним разом меншатиме.
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Випийте будь-який нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП):

  • Ібупрофен 400/600 (одна табл. 2-3 рази на день протягом трьох днів, добова доза 1 200);
  • Афіда / Німесил (один пакетик два рази на день протягом трьох днів).

Якщо симптоми супроводжуються температурою і не проходять після двох прийомів НПЗП:

  • Монурал (два пакетики з інтервалом 12 годин);
  • Аугментин (одна таблетка двічі на день протягом п’яти днів);
  • Фуромаг (50 мг три рази на день протягом п’яти днів).

Пам’ятайте, що якщо у вас є можливість звернутися клініку або хоча б здати загальний аналіз сечі, зробіть це.

Джерело: Eleni Tsiola

Теги
бомбосховище , Війна в Україні , поради лікаря
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