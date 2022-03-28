Реалії нашого життя такі, що бомбосховища і підвали стали частим притулком для багатьох українців. Холодне вологе приміщення може загострити хронічні захворювання нирок типу пієлонефриту або спровокувати появу гострого циститу.
Які симптоми цих захворювань. Як від них уберегтися і що слід зробити в разі їхнього прояву. На ці питання відповіла в своєму Instagram акушер-гінеколог Eleni Tsiola.
Симптоми пієлонефриту та гострого циститу:
- сильно болить сечовий міхур або трохи вище попереку;
- постійно здається, що ви хочете писати;
- писати боляче;
- колір сечі може стати темнішим.
Важливо! Якщо у вас сеча з кров’яними виділеннями, відразу зверніться в найближчу лікарню.
Як попередити пієлонефрит і цистит:
- утепліть ноги, одягніть дві або три пари шкарпеток;
- обмотайте поперек теплим шарфом, одягніть майку, ще можна покласти пляшку з гарячою водою або грілку на поперек, промежину або живіт;
- пийте багато теплої рідини (вода, чай), додавайте туди лимон, малину, журавлину;
- ходіть писати, не тримайте. Потік сечі повинен бути постійним. Біль з кожним разом меншатиме.
Випийте будь-який нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП):
- Ібупрофен 400/600 (одна табл. 2-3 рази на день протягом трьох днів, добова доза 1 200);
- Афіда / Німесил (один пакетик два рази на день протягом трьох днів).
Якщо симптоми супроводжуються температурою і не проходять після двох прийомів НПЗП:
- Монурал (два пакетики з інтервалом 12 годин);
- Аугментин (одна таблетка двічі на день протягом п’яти днів);
- Фуромаг (50 мг три рази на день протягом п’яти днів).
Пам’ятайте, що якщо у вас є можливість звернутися клініку або хоча б здати загальний аналіз сечі, зробіть це.
Джерело: Eleni Tsiola