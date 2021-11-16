Цистит – це запальне захворювання слизової стінки сечового міхура. Воно частіше турбує жінок, водночас у зоні ризику як дівчатка, так і жінки молодого та похилого віку. До цього захворювання деякі ставляться несерйозно – п’ють таблетки, придбані за рекомендаціями друзів, та займаються самолікуванням. Водночас це робити не рекомендується.

Як треба лікувати цистит, Фактам ICTV розповів уролог Максим Данильчик.

– Цистит – здебільшого жіноче захворювання. Серед чоловіків трапляється вкрай рідко. Спричинює його інфекція. Збудником зазвичай є кишкова паличка. Чому потерпають жінки? Усе через анатомічну особливість, а саме через короткий сечовипускний канал (уретра) та близькість отворів уретри та анального. Таке розташування сприяє поширенню інфекції, – говорить Максим Данильчик.

Попри стереотипи, цистит не виникає через переохолодження, сидіння на холодному. Це є лише додатковими факторами ризику. Захворювання, яке дає про себе знати частими та болісними покликами до сечовипускання, обумовлено інфекцією. Саме тому боротися з ним треба лікарськими препаратами, а саме антибіотиками.

– Лікується цистит антибактеріальними препаратами залежно від форми захворювання – неускладнена чи ускладнена, гостра чи хронічна, – додає лікар.

Лікування гострого неускладненого циститу

Якщо цистит фіксується у молодої, не вагітної жінки, без анатомічних чи функціональних порушень сечовидільної системи або супутніх захворювань, що можуть впливати на імунітет, це неускладнена форма.

– У такому разі рекомендується одноразовий прийом чи короткий курс (від п’яти до семи днів) антибактеріального препарату, – коментує Максим Данильчик.

Терапію призначає уролог. Однак лікування таких випадків не викликає значних складнощів і для досвідченого гінеколога чи сімейного лікаря. У разі неможливості отримати пораду лікаря допускається варіант самолікування, про що йдеться у клінічних рекомендаціях Європейської спілки урологів.

Ігнорування симптомів циститу може призвести до ускладнення ситуації – розвитку гострого висхідного пієлонефриту (запалення нирок), що може становити загрозу життю та потребує стаціонарного лікування.

Лікування гострого ускладненого циститу

Це більш складне завдання, оскільки, крім підбору ефективної антибактеріальної терапії, потребує виявлення та корекції факторів або супутніх захворювань.

Прикладом таких ситуацій є вагітність, опущення тазових органів, аномалія розташування зовнішнього отвору уретри, зниження гормонального фону в постменопаузальному періоді, нетримання сечі, нейрогенні розлади роботи тазових органів, цукровий діабет.

Хронічний цистит

Якщо епізоди циститу повторюються тричі на рік, можемо говорити про хронічний або рецидивуючий цистит. До такої ситуації можуть призводити статевий акт, зміна статевого партнера, інфекція сечових шляхів у матері або перенесений епізод інфекції сечових шляхів у дитинстві, у жінок старшого віку найбільш частими факторами є нетримання сечі, атрофічний вагініт на фоні дефіциту естрогенів, опущення сечового міхура, поява залишкової сечі. А також поява стійких до антибіотиків форм інфекції як наслідок безконтрольного прийому антибактеріальних препаратів.

У таких ситуаціях призначають антибактеріальну терапію, але курс лікування може тривати три чи навіть шість місяців.

Крім того, у подібних випадках останнім часом ефективно використовується імунопрофілактика, а саме препарати та вакцини, які покращують імунітет людини, зокрема роблять її менш сприятливою до інфікування кишковою паличкою.

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Таблетки від циститу – що можна знайти в аптеці

Нині на ринку немало препаратів для боротьби з циститом. В аптеці можна придбати антибактеріальні засоби Монурал, Фурамаг, Нітроксолін, Фурадонін.

Крім того, є ліки рослинного походження, а саме Уролесан, Канефрон Н, які використовуються в комбінації з антибактеріальними препаратами.

Перед придбанням таблеток варто все ж отримати консультацію у лікаря.

Загальні рекомендації та профілактика

Щодо інших методів, то вони можуть полегшувати перебіг захворювання, але не лікувати. Йдеться про різноманітні грілочки та температурні впливи.

Водночас гарячі ванни, бані, сауни взагалі не рекомендуються, вони навпаки можуть призвести до поширення інфекції.

Не варто у цей період носити некомфортну синтетичну білизну, їсти копчену, гостру, кислу чи солону їжу, пити алкоголь, каву та міцний чай.

А от воду пити не лише можна, а й потрібно. Бажано випивати не менше 2 л на день, це поліпшуватиме ситуацію.