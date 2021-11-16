Цистит — это воспалительное заболевание слизистой стенки мочевого пузыря. Оно чаще беспокоит женщин, в зоне риска как девочки, так и женщины молодого и пожилого возраста. К этому заболеванию некоторые относятся несерьезно — пьют таблетки, приобретенные по рекомендациям друзей, и занимаются самолечением. В то же время это делать не рекомендуется.

Как нужно лечить цистит, Фактам ICTV рассказал уролог Максим Данильчик.

— Цистит — чаще женское заболевание. Среди мужчин встречается крайне редко. Вызывает его инфекция. Возбудителем обычно является кишечная палочка. Почему страдают женщины? Все из-за анатомической особенности, а именно из-за короткого мочеиспускательного канала (уретра) и близости отверстий уретры и анального. Такое расположение способствует распространению инфекции, — говорит Максим Данильчик.

Несмотря на стереотипы, цистит не возникает из-за переохлаждения, сидения на холодном. Это является дополнительными факторами риска. Заболевание, которое дает о себе знать частыми и болезненными позывами к мочеиспусканию, обусловлено инфекцией. Именно поэтому бороться с ним следует лекарственными препаратами, а именно антибиотиками.

— Лечится цистит антибактериальными препаратами в зависимости от формы заболевания — неосложненная или осложненная, острая или хроническая, — добавляет врач.

Лечение острого неосложненного цистита

Если цистит фиксируется у молодой, не беременной женщины без анатомических или функциональных нарушений мочевыделительной системы или сопутствующих заболеваний, которые могут влиять на иммунитет, это неосложненная форма.

— В таком случае рекомендуется одноразовый прием или короткий курс (от пяти до семи дней) антибактериального препарата, — комментирует Максим Данильчик.

Терапию назначает уролог. Однако лечение таких случаев не вызывает больших сложностей и для опытного гинеколога или семейного врача. В случае невозможности получить совет врача допускается вариант самолечения, о чем идет речь в клинических рекомендациях Европейского союза урологов.

Игнорирование симптомов цистита может привести к осложнению ситуации и развитию острого восходящего пиелонефрита (воспаления почек), что может представлять угрозу жизни и требует стационарного лечения.

Лечение острого осложненного цистита

Это более сложная задача, поскольку, кроме подбора эффективной антибактериальной терапии, требует выявления и коррекции факторов или сопутствующих заболеваний.

Примером таких ситуаций является беременность, опущение тазовых органов, аномалия расположения наружного отверстия уретры, понижение гормонального фона в постменопаузальном периоде, недержание мочи, нейрогенные расстройства работы тазовых органов, сахарный диабет.

Хронический цистит

Если эпизоды цистита повторяются трижды в год, можем говорить о хроническом или рецидивирующем цистите. К такой ситуации могут приводить половой акт, изменение полового партнера, инфекция мочевых путей у матери или перенесенный эпизод инфекции мочевых путей в детстве, у женщин старшего возраста наиболее частыми факторами являются недержание мочи, атрофический вагинит на фоне дефицита эстрогенов, опускание мочевого пузыря, появление остаточной мочи. А также появление устойчивых к антибиотикам форм инфекции вследствие бесконтрольного приема антибактериальных препаратов.

В таких ситуациях назначают антибактериальную терапию, но курс лечения может длиться три или даже шесть месяцев.

Кроме того, в подобных случаях в последнее время эффективно используется иммунопрофилактика, а именно препараты и вакцины, которые улучшают иммунитет человека, в частности делают его менее восприимчивым к инфицированию кишечной палочкой.

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Таблетки от цистита — что можно найти в аптеке

Сейчас на рынке много препаратов для борьбы с циститом. В аптеке можно приобрести антибактериальные средства: Монурал, Фурамаг, Нитроксолин, Фурадонин.

Кроме того, есть лекарства растительного происхождения, а именно Уролесан, Канефрон Н, которые используются в комбинации с антибактериальными препаратами.

Перед приобретением таблеток следует все же получить консультацию у врача.

Общие рекомендации и профилактика

Что касается других методов, то они могут облегчать течение заболевания, но не лечить. Речь идет о различных грелочках и температурных воздействиях.

В то же время горячие ванны, бани, сауны вообще не рекомендуются, они наоборот могут привести к распространению инфекции.

Не стоит в этот период носить некомфортное синтетическое белье, есть копченое, острое, кислую или соленую пищу, пить алкоголь, кофе и крепкий чай.

А вот воду пить не только можно, но и нужно. Желательно выпивать не менее 2 л в день, это улучшит ситуацию.