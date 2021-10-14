Ведя половую жизнь, важно соблюдать правила личной гигиены. Это позволит уберечь организм от ряда заболеваний мочеполовой и других систем.
При этом принять душ до и после контакта недостаточно. Гинеколог Наталья Силина рассказала о нюансах ухода за половыми органами.
— Если в качестве контрацепции вы используете спермицидные кремы, свечи, вагинальные таблетки, омывать вульву и пенис с мылом, даже интимным, нельзя за/спустя два часа до и после контакта, поскольку это снижает контрацептивное действие средства. Промывания наружных гениталий и головки пениса, отодвинув крайнюю плоть, теплой водой будет достаточно, — поясняет Наталья Силина.
По ее словам, есть категория женщин и мужчин, которые не используют презерватив, а сразу после секса моют член и орошают вагину антисептическими растворами по типу мирамистина, цитеала, хлоргексидина. Гинеколог отмечает, что такие действия наносят вред сексуальному здоровью.
Чем они опасны:
- нарушают соотношение хорошей и условно плохой флоры наружных гениталий, способствуя формированию хронического воспалительного процесса интимной зоны как у женщин, так и у мужчин;
- формируют бактерии, нечувствительные к современным антибиотикам;
- разрушают поверхность слизистых, приводя к их истончению, зуду, жжению и болезненному половому акту;
- способствуют развитию аллергии в интимной зоне на все — от презерватива до обычного нижнего белья.
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Базовые правила интимной гигиены:
- подстричь ногти коротко (для мужчин);
- помыть руки с мылом;
- интимная прическа;
- после близости выпить стакан чистой воды без газа и опорожнить мочевой пузырь (профилактика циститов);
- сообщить о наличии генитального герпеса в стадии обострения (презерватив от этого не спасает).