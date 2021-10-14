Ведя половую жизнь, важно соблюдать правила личной гигиены. Это позволит уберечь организм от ряда заболеваний мочеполовой и других систем.

При этом принять душ до и после контакта недостаточно. Гинеколог Наталья Силина рассказала о нюансах ухода за половыми органами.

— Если в качестве контрацепции вы используете спермицидные кремы, свечи, вагинальные таблетки, омывать вульву и пенис с мылом, даже интимным, нельзя за/спустя два часа до и после контакта, поскольку это снижает контрацептивное действие средства. Промывания наружных гениталий и головки пениса, отодвинув крайнюю плоть, теплой водой будет достаточно, — поясняет Наталья Силина.

По ее словам, есть категория женщин и мужчин, которые не используют презерватив, а сразу после секса моют член и орошают вагину антисептическими растворами по типу мирамистина, цитеала, хлоргексидина. Гинеколог отмечает, что такие действия наносят вред сексуальному здоровью.

Чем они опасны:

нарушают соотношение хорошей и условно плохой флоры наружных гениталий, способствуя формированию хронического воспалительного процесса интимной зоны как у женщин, так и у мужчин;

формируют бактерии, нечувствительные к современным антибиотикам;

разрушают поверхность слизистых, приводя к их истончению, зуду, жжению и болезненному половому акту;

способствуют развитию аллергии в интимной зоне на все — от презерватива до обычного нижнего белья.

View this post on Instagram Публикация от Наталья Силина|Врач Гинеколог (@dr.silina)

Базовые правила интимной гигиены: