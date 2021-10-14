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До та після сексу. Правила особистої гігієни, які небезпечно ігнорувати

14 Жовтня 2021, 10:30 Людмила Грубнік
купання

Розпочинаючи статеве життя, важливо дотримуватися правил особистої гігієни. Це дозволить вберегти організм від низки захворювань сечостатевої та інших систем.

Водночас сходити в душ до та опісля контакту недостатньо. Гінеколог Наталія Сіліна розповіла про нюанси догляду за статевими органами.

– Якщо як контрацептив ви використовуєте сперміцидні креми, свічки, вагінальні таблетки, омивати піхву та пеніс з милом, навіть інтимним, не можна за/через дві години до та опісля контакту, оскільки це знижує контрацептивну дію засобу. Омивання зовнішніх геніталій та головки пеніса, відсунувши крайню плоть, теплою водою буде досить, – пояснює Наталя Сіліна.

За її словами, є категорія жінок і чоловіків, які не використовують презерватив, а одразу після сексу миють член та зрошують вагіну антисептичними розчинами на кшталт мірамістину, цитеалу, хлоргексидину. Гінеколог зазначає, що такі дії шкодять сексуальному здоров’ю.

Чим вони небезпечні:

  • порушують співвідношення гарної та умовно поганої флори зовнішніх геніталій, сприяючи формуванню хронічного запального процесу інтимної зони як у жінок, так і в чоловіків;
  • формують бактерії, нечутливі до сучасних антибіотиків;
  • руйнують поверхню слизових, призводячи до їхнього стоншення, свербіння та болю під час статевого акту;
  • сприяють розвитку алергії в інтимній зоні на все – від презерватива до звичайної нижньої білизни.

 

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Публикация от Наталья Силина|Врач Гинеколог (@dr.silina)

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Базові правила інтимної гігієни:

  • підстригти нігті коротко (для чоловіків);
  • помити руки з милом;
  • інтимна зачіска;
  • після близькості випити склянку чистої води без газу і спорожнити сечовий міхур (профілактика циститів);
  • повідомити про наявність генітального герпесу у стадії загострення (презерватив від цього не рятує).

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