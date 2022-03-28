Реалии нашей жизни таковы, что бомбоубежища и подвалы стали частым прибежищем многих украинцев. Холодное влажное помещение может обострить хронические заболевания почек типа пиелонефрита или спровоцировать появление острого цистита.
Каковы симптомы этих заболеваний. Как от них уберечься и что следует предпринять в случае их проявления. На эти вопросы ответила в своем Instagram акушер-гинеколог Eleni Tsiola.
Симптомы пиелонефрита и острого цистита:
- сильно болит мочевой пузырь или немного выше поясницы;
- постоянно кажется, что вы хотите писать;
- писать больно;
- цвет мочи может стать более темным.
Важно! Если у вас моча с кровянистыми выделениями, сразу обратитесь в ближайшую больницу.
Как предупредить пиелонефрит и цистит:
- утеплите ноги, оденьте две или три пары носков;
- обмотайте поясницу теплым шарфом, оденьте майку, еще можно положить бутылку с горячей водой или грелку на поясницу, промежность или живот;
- пейте много теплой жидкости (вода, чай), добавляйте туда лимон, малину, клюкву;
- ходите писать, не держите. Поток мочи должен быть постоянным. Боль с каждым разом будет меньше.
Выпейте любой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП):
- Ибупрофен 400/600 (одна таблетку два-три раза в течение трех дней, суточная доза 1200);
- Афида/Нимесил (один пакетик два раза в течение трех дней).
Если симптомы сопровождаются температурой и не проходят после двух приемов НПВП:
- Монурал (два пакетика с интервалом 12 часов);
- Аугментин (одна таблетка два раза в день в течение пяти дней);
- Фуромаг (50 мг три раза в день в течение пяти дней).
Помните, если у вас есть возможность обратиться клинику или хотя бы сдать общий анализ мочи, сделайте это.
Источник: Eleni Tsiola