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Последствия сырых подвалов и бомбоубежищ: симптомы и лечение пиелонефрита и острого цистита

28 марта 2022, 12:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
цистит
Источник: Depositphotos

Реалии нашей жизни таковы, что бомбоубежища и подвалы стали частым прибежищем многих украинцев. Холодное влажное помещение может обострить хронические заболевания почек типа пиелонефрита или спровоцировать появление острого цистита.

Каковы симптомы этих заболеваний. Как от них уберечься и что следует предпринять в случае их проявления. На эти вопросы ответила в своем Instagram акушер-гинеколог Eleni Tsiola.

Симптомы пиелонефрита и острого цистита:

  • сильно болит мочевой пузырь или немного выше поясницы;
  • постоянно кажется, что вы хотите писать;
  • писать больно;
  • цвет мочи может стать более темным.

Важно! Если у вас моча с кровянистыми выделениями, сразу обратитесь в ближайшую больницу.

Как предупредить пиелонефрит и цистит:

  • утеплите ноги, оденьте две или три пары носков;
  • обмотайте поясницу теплым шарфом, оденьте майку, еще можно положить бутылку с горячей водой или грелку на поясницу, промежность или живот;
  • пейте много теплой жидкости (вода, чай), добавляйте туда лимон, малину, клюкву;
  • ходите писать, не держите. Поток мочи должен быть постоянным. Боль с каждым разом будет меньше.
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Выпейте любой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП):

  • Ибупрофен 400/600 (одна таблетку два-три раза в течение трех дней, суточная доза 1200);
  • Афида/Нимесил (один пакетик два раза в течение трех дней).

Если симптомы сопровождаются температурой и не проходят после двух приемов НПВП:

  • Монурал (два пакетика с интервалом 12 часов);
  • Аугментин (одна таблетка два раза в день в течение пяти дней);
  • Фуромаг (50 мг три раза в день в течение пяти дней).

Помните, если у вас есть возможность обратиться клинику или хотя бы сдать общий анализ мочи, сделайте это.

Источник: Eleni Tsiola

Теги
бомбосховище , Війна в Україні , поради лікаря
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