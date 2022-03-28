Реалии нашей жизни таковы, что бомбоубежища и подвалы стали частым прибежищем многих украинцев. Холодное влажное помещение может обострить хронические заболевания почек типа пиелонефрита или спровоцировать появление острого цистита.

Каковы симптомы этих заболеваний. Как от них уберечься и что следует предпринять в случае их проявления. На эти вопросы ответила в своем Instagram акушер-гинеколог Eleni Tsiola.

Симптомы пиелонефрита и острого цистита:

сильно болит мочевой пузырь или немного выше поясницы;

постоянно кажется, что вы хотите писать;

писать больно;

цвет мочи может стать более темным.

Важно! Если у вас моча с кровянистыми выделениями, сразу обратитесь в ближайшую больницу.

Как предупредить пиелонефрит и цистит:

утеплите ноги, оденьте две или три пары носков;

обмотайте поясницу теплым шарфом, оденьте майку, еще можно положить бутылку с горячей водой или грелку на поясницу, промежность или живот;

пейте много теплой жидкости (вода, чай), добавляйте туда лимон, малину, клюкву;

ходите писать, не держите. Поток мочи должен быть постоянным. Боль с каждым разом будет меньше.

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Выпейте любой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП):

Ибупрофен 400/600 (одна таблетку два-три раза в течение трех дней, суточная доза 1200);

Афида/Нимесил (один пакетик два раза в течение трех дней).

Если симптомы сопровождаются температурой и не проходят после двух приемов НПВП:

Монурал (два пакетика с интервалом 12 часов);

Аугментин (одна таблетка два раза в день в течение пяти дней);

Фуромаг (50 мг три раза в день в течение пяти дней).

Помните, если у вас есть возможность обратиться клинику или хотя бы сдать общий анализ мочи, сделайте это.

Источник: Eleni Tsiola