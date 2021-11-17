Цистит — это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Часто им страдают женщины, это обусловлено строением уретры (она шире и короче), что упрощает проникновение различных инфекций.

Врач-уролог, проктолог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV, как можно вылечить цистит в домашних условиях и почему в случае возникновения симптомов необходимо сразу обращаться к специалисту.

Лечение цистита дома

По словам Кондратенко, если у человека возникли неприятные ощущения или же симптомы, похожи на цистит или другую болезнь, стоит сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Во время острого цистита обычно назначают уроантисептики, реже антибиотики. В то же время в случае хронического цистита предлагают пройти специальную вакцинацию. Это сделает невозможным повторное инфицирование.

— Доказано, что у 90% женщин после начала антибактериальной терапии симптомы острого цистита исчезают в течение 72 ч. Препараты первой линии при остром цистите создают высокую концентрацию действующего вещества в моче и практически не попадают в кровь, — отметил уролог.

Во время лечения цистита дома врач может назначить следующие препараты:

Фосфомицин — антибактериальный препарат широкого спектра действия с высокой концентрацией действующего вещества. Во время острого цистита достаточно выпить одну дозу препарата (3 г для взрослых). Если признаки воспаления сохраняются, возможно применение еще одной дозы через 24 часа после первого приема;

Нитрофурантоин — протимикробное средство широкого спектра действия. Имеет хорошее всасывание, высокую концентрацию действующего вещества. Схема приема во время острого цистита: 100 мг дважды в день в течение семи дней.

Классические антибактериальные препараты не рекомендованы для лечения острого неосложненного цистита, а могут быть использованы только как альтернатива.

Свечи во время цистита

Согласно рекомендациям Европейской и Американской ассоциаций урологов и международными протоколами, не рекомендуется использование вагинальных свечей при лечении цистита. Они обычно имеют локальный эффект на слизистую влагалища, а в случае цистита надо воздействовать на микроорганизмы, расположенные на внутренней стенке мочевого пузыря.

Этого можно достичь, только принимая препараты, которые выводятся из организма почками и из них попадают в мочевой пузырь. Однако если у женщины, кроме цистита, есть воспаление половых органов, гинеколог может добавить к лечению вагинальные свечи.

Также утратили свою актуальность инстилляции мочевого пузыря (введение препаратов через уретру), так как кроме дополнительной травматизации уретры, повышаются риски занесения новой инфекции в мочевой пузырь.

Народные методы лечения

— Изучая народные методы лечения цистита, можно найти очень много интересного: от фиточаев, морсов из клюквы, препаратов на растительной основе до использования красного кирпича и ведра в качестве грелки. К сожалению, подобные методы не помогают вылечить цистит, — говорит врач.

Во время самостоятельного лечения пациенты могут достичь временного улучшения. Но важно помнить, что болезнь не прекращается после того, как исчезают симптомы.

Если неправильно лечить, то болезнь переходит в хроническую форму, а воспалительный процесс может возникнуть в почках и вызвать пиелонефрит.

Самая большая ошибка, которую может допустить пациент, это самостоятельно начать принимать антибиотики, а хуже всего — не дождавшись эффекта, менять препараты каждые два-три дня. И когда он попадает к урологу и сдает анализы, они могут не выявить инфекцию при наличии симптомов. Также таким образом вырабатывается устойчивость бактерий к антибиотикам.

Профилактика цистита

Уролог советует придерживаться таких рекомендаций, чтобы избежать возникновения цистита:

пить 35 мл жидкости на килограмм массы тела в день;

не задерживать мочеиспускание, опорожнять мочевой пузырь регулярно. Застойная моча – отличная среда для размножения бактерий;

соблюдать интимную гигиену обоим половым партнерам до и после полового акта;

подмываться после дефекации, поскольку когда пользуемся туалетной бумагой, мы не достигаем достаточной чистоты. В крайнем случае используйте влажные салфетки или влажную туалетную бумагу;

носить нижнее белье из натуральных тканей, не стоит на регулярной основе носить узкое синтетическое белье;

избегать переохлаждения, не сидеть на холодном.

Подробнее о симптомах и лечении цистита читайте в нашем материале.