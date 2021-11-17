Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Часто ним страждають жінки, це зумовлено будовою уретри (вона ширша й коротша), що спрощує проникнення різних інфекцій.

Лікар-уролог, проктолог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV, як можна вилікувати цистит у домашніх умовах та чому у разі виникнення симптомів необхідно одразу звертатися до спеціаліста.

Лікування циститу вдома

За словами Кондратенка, якщо у людини виникли неприємні відчуття або ж симптоми, схожі на цистит чи іншу хворобу, варто звернутися одразу до лікаря і не займатися самолікуванням.

Під час гострого циститу зазвичай призначають уроантисептики, рідше антибіотики. Водночас у разі хронічного циститу пропонують пройти спеціальну вакцинацію. Це унеможливить повторення інфікування.

– Доведено, що у 90% жінок після початку антибактеріальної терапії симптоми гострого циститу зникають протягом 72 год. Препарати першої лінії під час гострого циститу створюють високу концентрацію діючої речовини в сечі та практично не потрапляють у кров, – зазначив уролог.

Під час лікування циститу вдома лікар може призначити такі препарати:

Фосфоміцин – антибактеріальний препарат широкого спектра дії з високою концентрацією діючої речовини. Під час гострого циститу достатньо випити одну дозу препарату (3 г для дорослих). Якщо ознаки запалення зберігаються, можливе застосування ще однієї дози через 24 години після першого прийому;

Нітрофурантоїн – потимікробний засіб широкого спектра дії. Має гарне всмоктування, високу концентрацію діючої речовини. Схема прийому під час гострого циститу: 100 мг двічі на день протягом семи днів.

Класичні антибактеріальні препарати не рекомендовані для лікування гострого неускладненого циститу, а можуть бути використані тільки як альтернатива.

Свічки під час циститу

Згідно з рекомендаціями Європейської та Американської асоціацій урологів та міжнародними протоколами, не рекомендовано використання вагінальних свічок під час лікування циститу. Вони зазвичай мають локальний ефект на слизову піхви, а у разі циститу треба впливати на мікроорганізми, що розташовані на внутрішній стінці сечового міхура.

Цього можна досягти, лише приймаючи препарати, які виводяться з організму нирками та з них потрапляють до сечового міхура. Однак якщо у жінки, крім циститу, є запалення статевих органів, гінеколог може додати до лікування вагінальні свічки.

Також втратили свою актуальність інстиляції сечового міхура (введення препаратів через уретру), бо, крім додаткової травматизації уретри, підвищуються ризики занесення нової інфекції до сечового міхура.

Народні методи лікування

– Вивчаючи народні методи лікування циститу, можна знайти дуже багато цікавого: від фіточаїв, морсів з журавлини, препаратів на рослинній основі до використання червоної цегли та відра як грілки. На жаль подібні методи не допомагають вилікувати цистит, – каже лікар.

Під час самостійного лікування пацієнти можуть досягти тимчасового покращення. Але важливо пам’ятати, що хвороба не припиняється після того, як зникають симптоми.

Якщо неправильно лікувати, то хвороба переходить у хронічну форму, а запальний процес може виникнути у нирках та спричинити пієлонефрит.

Найбільша помилка, яку може допустити пацієнт, це самостійно почати приймати антибіотики, а найгірше – не дочекавшись ефекту, змінювати препарати кожні два-три дні. І коли він потрапляє до уролога та здає аналізи, вони можуть не виявити інфекцію за наявності симптомів. Також у такий спосіб виробляється стійкість бактерій до антибіотиків.

Профілактика циститу

Уролог радить дотримуватися таких рекомендацій, щоб уникнути виникнення циститу:

пити 35 мл рідини на кілограм маси тіла на день;

не затримувати сечовипускання, спорожняти сечовий міхур регулярно. Застійна сеча – чудове середовище для розмноження бактерій;

дотримуватися інтимної гігієни обом статевим партнерам до та після статевого акту;

підмиватися після дефекації, оскільки коли користуємось туалетним папером, ми не досягаємо достатньої чистоти. У крайньому разі використовуйте вологі серветки або вологий туалетний папір;

носити спідню білизну з натуральних тканин, не варто на регулярній основі носити вузьку синтетичну білизну;

уникати переохолодження, не сидіти на холодному.

Детальніше про симптоми та лікування циститу читайте у нашому матеріалі.