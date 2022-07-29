Фахівці Міністерства охорони здоров’я України зібрали найбільш актуальні питання українців з приводу введення з серпня 2022 року електронного рецепта на придбання антибіотиків.

Отже, що нам потрібно знати про запуск електронного рецепта на антибіотики.

Чому не можна купувати антибіотики без призначення лікаря

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Антибіотик – серйозний рецептурний лікарський засіб, який повинен призначатися виключно лікарем. Тільки лікар може визначити доцільність прийому антибіотика, підібрати ефективну діючу речовину, дозування і режим прийому препарату.

Самопризначення й безконтрольне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити здоров’ю людини, але і стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, в результаті якої бактерії набувають стійкості до лікування.

Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть виявитися смертельно небезпечними.

Які лікарі виписуватимуть е-рецепти на антибіотики

Електронний рецепт можна отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступна лікарям як державних установ, так і приватних.

Крім того, рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо. Головна умова – заклад і лікарі повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, в який ви звернулися, поки що не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

В якій аптеці можна придбати ліки за е-рецептом

На перехідному етапі пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом в будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред’явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть в якості підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт.

Зверніть увагу, що купити антибіотик за рецептом можна протягом 30 днів з моменту його виписки.

Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж зазначено в рецепті

Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування і тривалість лікування. Водночас пацієнт може самостійно прийняти рішення про бренд лікарського засобу і частково погасити рецепт відповідно до свого бюджету.

Функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків і розділити покупку на кілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно.

При відпустці фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп “Відпущено” і вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використовувати той же рецепт.

Чи потрібна декларація для отримання е-рецепта

Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обов’язкова. Втім, пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я.

Це можна зробити двома способами: уклавши декларацію з сімейним лікарем або безпосередньо зареєструвавшись на прийомі у будь-якого лікаря.

Як отримати та погасити рецепт на антибіотик у селах, де є обмежений доступ до медичних послуг

Передбачається, що в перехідний період у віддалених регіонах і в сільській місцевості, в разі відсутності лікарів і обмеженого доступу до медичних послуг, виробляти виписку рецептів на антибіотики можуть фельдшери.

Також за відсутності аптеки в сільській місцевості роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється в приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики працівниками цих установ, які мають медичну освіту.

Як отримати потрібний антибіотик на територіях, де ведуться бойові дії/що перебувають в окупації

Для тих аптек, які перебувають в районі проведення бойових дій або на територіях, що перебувають в тимчасовій окупації, в оточенні, буде діяти виняток. Такі аптеки тимчасово, під час воєнного стану, зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Як купити антибіотик для домашніх тварин

Лікарські препарати для тварин як і раніше можна придбати за ветеринарним рецептом.

Якщо у вас є додаткові питання, що стосуються відпуску антибіотиків за електронним рецептом, ви можете звернутися до контакт-центру за коротким номером 16-77.