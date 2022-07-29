Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Вже з серпня: все, що потрібно знати про електронний рецепт на антибіотики

29 Липня 2022, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України зібрали найбільш актуальні питання українців з приводу введення з серпня 2022 року електронного рецепта на придбання антибіотиків.

Отже, що нам потрібно знати про запуск електронного рецепта на антибіотики.

Чому не можна купувати антибіотики без призначення лікаря

Зараз дивляться

Антибіотиксерйозний рецептурний лікарський засіб, який повинен призначатися виключно лікарем. Тільки лікар може визначити доцільність прийому антибіотика, підібрати ефективну діючу речовину, дозування і режим прийому препарату.

Самопризначення й безконтрольне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити здоров’ю людини, але і стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, в результаті якої бактерії набувають стійкості до лікування.

Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть виявитися смертельно небезпечними.

Які лікарі виписуватимуть е-рецепти на антибіотики

Електронний рецепт можна отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступна лікарям як державних установ, так і приватних.

Крім того, рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо. Головна умова – заклад і лікарі повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, в який ви звернулися, поки що не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

В якій аптеці можна придбати ліки за е-рецептом

На перехідному етапі пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом в будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред’явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть в якості підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт.

Зверніть увагу, що купити антибіотик за рецептом можна протягом 30 днів з моменту його виписки.

Читайте також:
онкологияОсобливо ризикує молодь: антибіотики можуть спровокувати рак

Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж зазначено в рецепті

Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування і тривалість лікування. Водночас пацієнт може самостійно прийняти рішення про бренд лікарського засобу і частково погасити рецепт відповідно до свого бюджету.

Функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків і розділити покупку на кілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно.

При відпустці фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп Відпущено” і вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використовувати той же рецепт.

Чи потрібна декларація для отримання е-рецепта

Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обов’язкова. Втім, пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я.

Це можна зробити двома способами: уклавши декларацію з сімейним лікарем або безпосередньо зареєструвавшись на прийомі у будь-якого лікаря.

Як отримати та погасити рецепт на антибіотик у селах, де є обмежений доступ до медичних послуг

Передбачається, що в перехідний період у віддалених регіонах і в сільській місцевості, в разі відсутності лікарів і обмеженого доступу до медичних послуг, виробляти виписку рецептів на антибіотики можуть фельдшери.

Також за відсутності аптеки в сільській місцевості роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється в приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики працівниками цих установ, які мають медичну освіту.

Як отримати потрібний антибіотик на територіях, де ведуться бойові дії/що перебувають в окупації

Для тих аптек, які перебувають в районі проведення бойових дій або на територіях, що перебувають в тимчасовій окупації, в оточенні, буде діяти виняток. Такі аптеки тимчасово, під час воєнного стану, зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Як купити антибіотик для домашніх тварин

Лікарські препарати для тварин як і раніше можна придбати за ветеринарним рецептом.

Якщо у вас є додаткові питання, що стосуються відпуску антибіотиків за електронним рецептом, ви можете звернутися до контакт-центру за коротким номером 16-77.

Джерело
МОЗ
Теги
Антибіотики МОЗ України Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь