Специалисты Министерства здравоохранени Украины собрали самые задаваемые вопросы украинцев по поводу введения с августа 2022 года электронного рецепта на приобретение антибиотиков.

Итак, что нам нужно знать о запуске электронного рецепта на антибиотики.

Почему нельзя покупать антибиотики без назначения врача

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Антибиотик – серьезное рецептурное лекарственное средство, которое должно назначаться исключительно врачом. Только врач может определить целесообразность приема антибиотика, подобрать эффективное действующее вещество, дозировку и режим приема препарата.

Самоназначение и бесконтрольное употребление антибиотиков может не только повредить здоровью человека, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате которой бактерии приобретают устойчивость к лечению.

Это может привести к тому, что инфекционные болезни, которые сегодня быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут оказаться смертельно опасными.

Какие врачи будут выписывать е-рецепты на антибиотики

Электронный рецепт можно получить непосредственно на приеме у врача. Техническая возможность выписки рецептов будет доступна врачам как государственных учреждений, так и частных.

Кроме того, рецепт сможет выписать врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и т.д. Главное условие – заведение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если заведение, в которое вы обратились, пока не работает с ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт.

В какой аптеке можно приобрести лекарство по е-рецепту

На переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения выписки е-рецепта, или бумажный рецепт.

Обратите внимание, что купить антибиотик по рецепту можно в течение 30 дней с момента его выписки.

Можно ли погасить е-рецепт частично, то есть приобрести меньшее количество препарата, чем указано в рецепте

Врач в рецепте указывает действующее вещество препарата, дозировку и длительность лечения. В то же время пациент может самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства и частично погасить рецепт в соответствии со своим бюджетом.

Функционал электронного рецепта позволяет сделать частичный отпуск лекарства и разделить покупку на несколько раз. При этом получать повторно рецепт у врача не нужно.

При отпуске фармацевт поставит на информационной справке штамп “Отпущено” и укажет количество отпущенного лекарственного средства. При повторном погашении пациент сможет использовать тот же рецепт.

Нужна ли декларация для получения е-рецепта

Для получения электронного рецепта на антибиотики декларация не обязательна. Впрочем, пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.

Это можно сделать двумя способами: заключив декларацию с семейным врачом или непосредственно зарегистрировавшись на приеме у любого врача.

Как получить и погасить рецепт на антибиотик в селах, где есть ограниченный доступ к медицинским услугам

Предполагается, что в переходный период в отдаленных регионах и в сельской местности, в случае отсутствия врачей и ограниченного доступа к медицинским услугам, производить выписку рецептов на антибиотики могут фельдшеры.

Также в отсутствие аптеки в сельской местности розничная торговля лекарственными средствами осуществляется в помещениях фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов сельских, участковых больниц, амбулаторий, амбулаторий общей практики работниками этих учреждений, имеющих медицинское образование.

Как получить нужный антибиотик на территориях, где ведутся боевые действия/находящихся в оккупации

Для тех аптек, которые находятся в районе проведения боевых действий или на территориях, находящихся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение. Такие аптеки временно, во время военного положения, смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача.

Как купить антибиотик для домашних животных

Лекарственные препараты для животных по-прежнему можно приобрести по ветеринарному рецепту.

Если у вас есть дополнительные вопросы, касающиеся отпуска антибиотиков по электронному рецепту, вы можете обратиться в контакт-центр по короткому номеру 16-77.