Осенью возрастает риск заболеть ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Эти заболевания могут вызвать осложнения, из-за чего человек вынужден будет принимать антибиотики. А это не совсем безвредно для микрофлоры кишечника.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что определенный вид антибиотика, а именно амоксициллин, не стоит принимать без йогурта с пробиотиками.

Группа врачей и исследователей из Джорджтаунского университета, Университета Пенсильвании, Мэрилендского университета и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке провели эксперимент.

Они разделили людей на две группы — одна принимала антибиотик (875 граммов амоксициллина) дважды в день с обычным йогуртом, вторая — лекарство с йогуртом с пробиотиками (Bifidobacterium).

Согласно результатам, у второй группы был более стабильный уровень микробиоты в кишечнике, чем у первой. Из-за этого у них были более налаженные процессы пищеварения, не было болей в животе и проблем с походами в туалет.

В связи с этим специалисты рекомендуют во время заболевания и приема антибиотика добавлять в рацион йогурт с пробиотиками. Однако продукт должен быть без ароматизаторов и сахара.

Источник: Eat This, Not That